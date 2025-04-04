小米SU7時速飆200公里 乘客還說「不算快」 網轟：玩命

一台小米SU7 Ultra正以超過200公里的時速瘋狂飆車。(取材自半島晨報)

小米 SU7爆燃車門疑鎖死，導致3名女大生燒死的風波剛過，遼寧大連日前夜間的東快路上，竟傳出一台小米SU7 Ultra正以超過200公里的時速瘋狂飆車，此時乘客還說：「這不算快。」

半島晨報報導，「時間應該在3月31日夜間至4月1日凌晨，一輛小米SU7 Ultra在東快路上，正以超過200公里的時速瘋狂飆車。」鄒先生說，車上載有其他乘員，而且當時的東快路上，雙向車道均有正常行駛的車輛，道路環境複雜。「這個車速，一旦出現偏差，就會釀成重大交通事故。他們簡直在拿生命當兒戲，還威脅著其他交通參與者的生命財產安全，真是太不負責任了。」

1日早晨，市民鄒先生在社交媒體上看到了一條短視頻。身為汽車行業從業人員的鄒先生迅速意識到其中的公共安全隱患。他根據車內布局，尤其中控台大顯示屏，判斷該車大概是小米汽車。

報導說，透過駕車往返東快路實測，依據視頻中的聲屏障、路燈及天橋等與道路的位置關係，推斷出拍攝地點為東快路中華路至風華路之間路段。目前，該短視頻已從社交媒體下架。

遼寧東亞律師事務所於海洋律師表示，按照道路交通安全法，機動車行駛超過規定時速50%，將面臨200元人民幣(約27.5美元)以上、2000元以下罰款，還可並處吊銷駕駛證。同時，根據刑法，該駕駛員出於故意嚴重超速，時速達225米每小時，符合嚴重超速（超速50%）條件，涉嫌構成危險駕駛罪。