小米SU7起火奪3命 遇難者家屬「安靜了」被指價錢談妥

網友發布的SU7事故車輛。（取材自南方都市報）

一輛小米 SU7近日在高速公路上發生事故起火致車上3名女大生遇難，因死者家屬持續質疑該款車的智能駕駛技術等安全性，引發中外媒體關注，死者家屬還一度遭網暴。昨傳3名死者家屬已和小米工作人員見過面，家屬並在昨晚刪除了原本在微博 指控小米的博文，引來是否雙方「價錢談妥了」決定私了的質疑。目前小米和相關家屬尚未對此回應。

來源：九派新聞

綜合報導，3月29日晚間，3名女大生從湖北自駕小米SU7到安徽參加考試，在德上高速樅陽至祁門路段發生事故起火遇難。駕駛者小羅的父母事後提出對該款車有關智能駕駛技術、車輛安全設計（如車門是否鎖死）、小米公司的處理速度和態度，以及施工安全管理等質疑。而雷軍 在事發3天後才回覆「不會迴避」，也使此事件躍上國外媒體。

事故駕駛者小羅的父親對雷軍的回應表示憤怒，認為「虛偽」、「避重就輕」，且作為遇難者家屬與小米的聯繫，還是在事故發生後自己的女婿主動給小米客服打的電話，「公司出了事，慰問一下三位家屬，不是應該的嗎？」，「我就是想為我女兒討個公道，也給車企一個警示，不要把定時炸彈放在路上跑，不是把高科技堆在車上，車就安全了」。

事發後，死者家屬也因要求小米負責而遭到了網暴，據英國廣播公司報導，羅母遭到大批「米粉」指責「講道理，發生車禍哪兒有先找車企的啊，應該讓交警定責再找保險吧，車企為啥要給你打電話慰問啊」，「出車禍就要聯繫家屬那不得忙死？」，「只要不是車的問題自己買單啊，難道還要讓車企賠錢嗎」。而在雷軍微博下止，有大量對其讚譽的留言，甚至一些指責遇難者及家屬的觀點。

不過，首先發聲的遇難者母親「詩雨370491153」帳號，已在昨晚刪除相關博文。

據大河報報導，一位死者家屬昨表示，事發時，他的女朋友坐在車輛副駕駛的位置，「目前3家都在一起，今天已經跟小米的工作人員見過面了，他們應該還在調查，目前我們也在等待調查的結果，也在等政府，我們相信政府，也相信小米」，並稱目前事件進展也沒有很大，可能今天會有一個新的進展。

這引來不少網民質疑：「見面談過後就刪微博，雙方談妥了？」，「公關到位了？」，「價錢談好了，看來雷軍大出血了？」，「錢一到位，信仰啟動，錢不到位，信仰歸零」，「兩種可能，要麼收錢了，要麼情況反轉怕被告」，「小米要是告了他們3家人，股價起碼還要跌1200億港元，還不如花600萬人民幣賭注受害者的嘴，你是老闆你怎麼做」，也有人諷「特斯拉，華為新能源也死了不少人怎麼沒事？」。