SU7燒出3人命／小米陷信心危機 2天市值蒸發1200億港元

小米創始人雷軍日前發布了小米汽車最新版SU7 Ultra。(歐新社)

小米 SU7高速碰撞燃爆事件繼續發酵，目前官方尚未公布調查結果，但部分投資人已對小米產生信心危機，導致股價下挫。小米集團股價走低，總市值近兩天已縮水1200億港元，股價較歷史最高點跌去25%，僅僅這兩個交易日就讓雷軍 身價縮水約280億元。

上游新聞報導，3月29日，一輛小米SU7標準版在安徽德上高速公路池祁段遭遇嚴重交通事故，車上3位女生死亡。

事件發生後，小米公司4月1日披露了相關細節。當晚10點19分，小米公司創始人雷軍在微博 發文稱「無論發生什麼，小米都不會迴避」。隨後，小米汽車公眾號發布文章，回應市場關注問題。

不過，小米公司的這些努力依然未削弱市場對此次事故的關注，小米SU7高速爆燃、雷軍的回應、智駕安全等話題依然登上了4月2日的微博熱搜。

報導指出，小米SU7自2024年4月上市以來，市場表現強勁，截至2025年3月31日，累計交付量超過20萬輛。2025年3月單月交付量超29000台，位列新勢力品牌前列。此外，未交付訂單仍有約15萬台，顯示出消費者對小米汽車的高度認可。

4月2日，小米集團股價全天寬幅震盪。截至收盤下跌4.19%，小米集團報44.55港元/股，兩個交易日大跌9.45%，較2025年3月19日的歷史最高價59.45港元/股已跌去25.06%。按照最新1.15兆市值計算，小米集團總市值近兩天縮水超1200億港元。

有市場分析師表示，小米SU7電動車日前起火並造成3人死亡，使部分投資人對小米產生憂慮，導致股價下挫。但仍有一些券商仍然看好小米的長遠發展。