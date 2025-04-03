大媽駕校練車「穿牆而出」 教練淡定：車質量好 是牆不結實

一名大媽在駕校練車時，開車穿牆而出。（視頻截圖）

浙江台州一名大媽近日在駕校練車，在練習自動擋科目二時，疑因反應慢，竟直接駕駛著教練車穿牆而出，整個牆體都塌了，事故現場一片狼藉。駕校教練說，阿姨年紀大了，一緊張頭腦一片空白就開車把牆撞個大洞就出去了，還好人沒事，並稱「車質量挺好，就是這牆嘛，有點『豆腐渣』工程的意思」。

據快科技報導，這位大媽近日在駕校練車上演了驚魂的「穿牆一幕」，當天她在練習自動擋科目二時，疑因反應不過來，竟直接駕駛著教練車穿牆而出，當場把牆體撞出一個大洞，磚頭瓦塊散落一地，現場像是電影「玩命關頭」（又譯速度與激情）場景。好在駕校車比較堅固，大媽在車裡安然無恙。

駕校的工作人員對此淡定地說：「車質量挺好的，就是這牆嘛，有點『豆腐渣』工程的意思」， 還補充一句：「阿姨年紀大了，一緊張就『腦子瓦特』了，人沒事就好，沒有批評她，走了保險 ，幾千塊錢就搞定了，賠償啥的就免了」 。

相關報導在網上立馬炸開了鍋。有網友神評論：「這阿姨怕不是練的『乾坤大挪移』吧？科目二直接給她考成了『物理學』」，「這車技，簡直是『出神入化』，建議駕校頒發一個『最佳破牆獎』」，「阿姨學車猛如虎，科目二來玩穿牆，車好牆酥人沒事，駕校還得把牆補，「學好以後也是個潛在馬路殺手」，「求別給她過啊」，「別學了，太危險」。