恐怖…海南2車剮蹭 酒駕男想私了遭拒 反覆輾壓對方致死

羊某駕駛車輛撞倒張某後並多次碾壓致張某死亡（圖中躺在地上的深色衣服男子），現場多輛車目擊，無人下車制止。 (視頻截圖)

海南臨高縣日前發生一起交通糾紛，男子羊某酒駕與張某駕駛車輛發生刮擦，雙方車主下車確認損壞情況，由於張某拒絕羊某要求私下協商的要求，羊某竟直接開車撞倒張某還反覆輾壓，隨後逃離現場；羊某因涉嫌故意殺人被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

網易新聞報導，附近商家的目擊者稱，雙方因車輛刮擦引發矛盾，之後從口角上升為肢體衝突，嫌疑人駕車離開時遭對方阻攔，隨即反覆輾壓受害者，導致其身亡。

視頻顯示，一輛黑色越野車停在路邊，另一輛黑色越野車反覆從路面開到邊上的農田裡輾壓，對方可能已經被對方打在地上，但還是沒有解恨，於是駕車反覆輾壓。看現場有好多輛車，沒有人下車阻攔，「因為對方太衝了」。

經調查，4月1日下午4時許，羊某酒後駕車途經多文鎮路段時，與張某駕駛車輛擦撞，羊某要求協商私了，張某拒絕，羊某竟駕駛車輛撞倒張某並來回輾壓，後逃離現場。

另一個影片畫面顯示，一名身穿白色運動服的年輕人半跪在地上，已經戴上手銬，旁邊有警察在問話。急救中心趕到現場對傷者張某進行搶救，無效後宣布死亡。