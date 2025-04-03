貴州男30元買彩票中1.18億 兌獎時捐這個數字 網酸過分

貴州一名男子花30元買彩票，中了1.18億元。(取材自瀟湘晨報)

超級大樂透第25034期日前開獎，貴州的10注一等獎全部出自黔南州福泉市5204014118體彩實體店，獎金合計1.18億元；中獎的李先生與朋友趕到貴州省體育彩票管理中心兌獎大廳兌付他的億元獎金，並當場捐款10萬元。

瀟湘晨報報導，李先生表示，他的投注思路是機選號碼後，再憑感覺調整號碼，最後再進行追加倍投。公開信息顯示，該彩票是李先生花30元購買的。

李先生說，「確定中獎後，我當時還有點懵，現在清醒不少，但還是挺激動的。在來兌獎的路上我就開始盤算獎金怎麼使用，先提升家裡生活質量，然後再用部分資金為我的家鄉做點事。」李先生也當場捐出了10萬元。

這次李先生中得的1.18億元，是貴州省體育彩票第一注億元大獎。

許多網友看了紛紛表示，「哇塞厲害了！居然比濟公還能掐會算，只花30元買彩券就能中獎上億的彩券」「最近都是這類中獎廣告，是不是銷售額上不去了？」不過也有人說，「中獎獎金1億多，捐款才10萬，簡直太過分了吧」「比我還摳門，我中1億最少捐500萬」。

據報導，中獎1.18億元，大約繳稅2000多萬，這些稅就能幫助很多人了。