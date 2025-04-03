我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市小班制規定 引爆教師招聘狂潮

MTA地鐵衝浪肇事攀升 華聯會宣導自保之道

貴州男30元買彩票中1.18億 兌獎時捐這個數字 網酸過分

中國新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
貴州一名男子花30元買彩票，中了1.18億元。(取材自瀟湘晨報)
貴州一名男子花30元買彩票，中了1.18億元。(取材自瀟湘晨報)

超級大樂透第25034期日前開獎，貴州的10注一等獎全部出自黔南州福泉市5204014118體彩實體店，獎金合計1.18億元；中獎的李先生與朋友趕到貴州省體育彩票管理中心兌獎大廳兌付他的億元獎金，並當場捐款10萬元。

瀟湘晨報報導，李先生表示，他的投注思路是機選號碼後，再憑感覺調整號碼，最後再進行追加倍投。公開信息顯示，該彩票是李先生花30元購買的。

李先生說，「確定中獎後，我當時還有點懵，現在清醒不少，但還是挺激動的。在來兌獎的路上我就開始盤算獎金怎麼使用，先提升家裡生活質量，然後再用部分資金為我的家鄉做點事。」李先生也當場捐出了10萬元。

這次李先生中得的1.18億元，是貴州省體育彩票第一注億元大獎。

許多網友看了紛紛表示，「哇塞厲害了！居然比濟公還能掐會算，只花30元買彩券就能中獎上億的彩券」「最近都是這類中獎廣告，是不是銷售額上不去了？」不過也有人說，「中獎獎金1億多，捐款才10萬，簡直太過分了吧」「比我還摳門，我中1億最少捐500萬」。

據報導，中獎1.18億元，大約繳稅2000多萬，這些稅就能幫助很多人了。

上一則

恐怖…海南2車剮蹭 酒駕男想私了遭拒 反覆輾壓對方致死

延伸閱讀

透過代購平台買彩券 德州議會禁止 婦人中8300萬獎金恐認定無效

透過代購平台買彩券 德州議會禁止 婦人中8300萬獎金恐認定無效
在代購平台買20元彩券中了8350萬 德州婦恐空歡喜

在代購平台買20元彩券中了8350萬 德州婦恐空歡喜
習近平考察貴州：堅決破除地方保護、內卷式競爭

習近平考察貴州：堅決破除地方保護、內卷式競爭
貴州錦屏羽球業銷全球60多國、地區 帶動1.6萬養鵝戶

貴州錦屏羽球業銷全球60多國、地區 帶動1.6萬養鵝戶

熱門新聞

美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30
香港首富李嘉誠。(路透)

李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？

2025-03-29 23:25

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾

早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾