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飛景德鎮航班 2名女客因為香水味互毆 還把空姐咬了

中國新聞組／廣州3日電
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兩名女乘客打成一轉，空姐在場勸阻卻被咬傷。（視頻截圖）
兩名女乘客打成一轉，空姐在場勸阻卻被咬傷。（視頻截圖）

4月1日晚，深圳航空ZH9539由深圳飛往景德鎮的航班起飛前，有兩名女性乘客互嫌對方的體味和香水味太臭，一言不和大打出手，空姐及旁邊乘客紛紛加入勸架，但兩名女乘客打得太投入，不僅抓傷多名乘客，還咬傷了空姐，還嚇得後排乘客突發疾病當場急救，導致班機延誤2小時。深圳航空表示，涉事旅客已被移交警方處理。

據南方都市報報導，多位網民4月1日晚反映，深圳航空ZH9539航班當天起飛前發生乘客衝突事件，空姐勸阻時被咬傷，導致航班延誤。據網傳視頻，當時完成登機程序，兩位女乘客為了對方的體味和香水味發生衝突，沒多久兩人就在座位上打了起來，現場一片混亂，乘務人員上前勸阻，不斷有喊叫聲、勸阻聲傳出。

此時突然有個聲音大聲喊道「你咬到我了」。有網民發文稱，是兩名女乘客打架，一個嫌另一個人臭，一個嫌另一個噴香水，還把空姐咬了。不僅空姐勸解時被咬傷，周圍還有其他人被抓傷，後排有乘客可能因此事受到刺激，導致突發疾病，還接受了急救。最終，發生衝突的兩名乘客被警方帶走，航班延誤2個小時。

航旅縱橫信息顯示，深航ZH9539航班正常情況下17時45分由深圳寶安國際機場起飛，19時45分經停景德鎮羅家機場，21時55分抵達上海虹橋國際機場。4月1日該航班實際起飛時間為19時56分，比原計畫時間延誤2個多小時。21時15分到達景德鎮羅家機場，23時05分到達上海虹橋國際機場。

深圳航空昨晚對此發布通報指出，4月1日，ZH9539深圳-景德鎮航班登機結束後，機上兩名旅客發生糾紛，一名乘務人員在維護客艙秩序過程中手臂輕微受傷，及時送醫後已無大礙，涉事旅客被移交警方處理。呼籲廣大旅客遵守乘機規定，文明乘機出行。

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