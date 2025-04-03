哈爾濱亞冬會被網攻超27萬次 多來自美…中網友怒罵幹醜事

圖為在哈爾濱舉行的第9屆亞冬會女子冰球項目競賽。（中新社）

中國國家計算機病毒應急處理中心今發布消息指出，「2025年哈爾濱第九屆亞冬會」期間，各賽事信息系統等遭到來自境外超過27萬次的大量網路攻擊，攻擊源大部分來自美國、荷蘭等地，顯示中國網路頻繁遭受境外攻擊的嚴峻形勢。中國網民對此紛紛表示不滿，怒批「漂亮國只會幹醜陋事」，要求官方加強維護信息安全，「不要讓敵人得逞」。

據央視報導，國家計算機病毒應急處理中心計算機病毒防治技術國家工程實驗室今天發布「2025年哈爾濱第九屆亞冬會」賽事信息系統及黑龍江省內關鍵信息基礎設施遭境外網路攻擊情況監測分析報告，內容指出，第9屆亞洲冬季運動會於2025年2月7日至2月14日在黑龍江省哈爾濱市舉行並取得圓滿成功，本屆重要賽事也成為網路駭客 攻擊的目標。

據報告，相關統計數據表明，賽事期間，各賽事信息系統、黑龍江省域範圍內的關鍵信息基礎設施遭到來自境外的大量網路攻擊。攻擊源大部分來自美國、荷蘭等國家和地區。在賽事網路安全保障團隊的共同努力下，這些網路攻擊未能對賽事造成嚴重影響，卻進一步凸顯了中國網路頻繁遭受境外攻擊的嚴峻形勢。

賽事網路安全保障團隊對亞冬會網路及賽事信息系統網路日志全面開展覆盤分析，發現自2025年1月26日至2月14日期間，亞冬會賽事信息系統遭到來自境外的網路攻擊270167次。網路攻擊數量呈波動性增長態勢，2月7日至2月13日攻擊次數顯著增高，其中2月8日達到攻擊次數峰值。

相關報導今天上午登上微博 熱搜，大批中國網民對境外網攻表達不滿，紛紛留言：「一群見不得光的害蟲」，「只能說國愈來愈強大，它們怕啦」，「漂亮國幹得事可太不漂亮了」，「所以從結果來說，它們很菜啊，這麼多次網攻也並沒有成功」，「美國攻擊亞冬會動機意在癱瘓賽事信息系統，讓賽事辦不下去出醜？毫無道德底線」，「漂亮國只會幹醜陋事，維護網路安全勢在必行」，「堅決反擊」。