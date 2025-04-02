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「大學生的技術」？ SU7死者被質疑只開車3個月 家屬：2年

中國新聞組／北京2日電
小米SU7傳在高速道路上碰撞護欄後爆燃釀三死，圖為涉事車輛。（取材自微博）
小米SU7傳在高速道路上碰撞護欄後爆燃釀三死，圖為涉事車輛。（取材自微博）

小米SU7在高速路撞護欄自燃，造成三名應屆女大生遇難，而羅姓駕駛被質疑只有「3個月駕齡」、「大學生的駕駛技術」，羅女家屬表示，女兒有兩年的駕齡，她先前也多次從武漢駕駛SU7前往佛山，車上有紀錄可以證明。至於傳出是「借的車」，家屬澄清這台車是女兒男朋友送的畢業禮物。

澎湃新聞報導，羅女的母親張潔曾與女兒駕駛這輛SU7從深圳去往武漢，女兒多次告訴她智駕「方便、安全」，她曾告誡女兒，現在技術不完善，不能盲目相信，自己開才放心，「我說她以後一定會後悔，她還反駁我，說有各種（證明安全）的依據。」

在小米披露的事故數據顯示現：羅姓駕駛在撞擊前幾秒才從智駕手中接管車輛，張潔認為，小米智駕對這起事故有無法擺脫的責任。

父親羅先生則對小米的反應表達憤怒，認為雷軍發聲「虛偽」。鳳凰網報導，羅先生表示，直到現在，家屬與小米的聯繫，還是在事故發生後自己的女婿（指女兒的男朋友）主動給小米客服打的電話。

他指出，小米所謂的專項小組，也沒有跟現場的交警溝通過，「我不知道他們是和誰溝通的，如果說專項小組跟警方聯繫了，而不跟家屬聯繫，不是更冷血嗎？公司出了事，慰問一下三位家屬，不是應該的嗎？」

羅先生並表示，女兒駕照是2022年拿的，而且一直在開家裡的別克君越，放暑假會自駕回鄉下去見外公外婆。2024年10月中旬，女兒男朋友買了這輛小米汽車後，她還曾開1000多公里到佛山，「對車的性能她是比較了解的」。

事件關注後，羅先生一直在發聲「我就是想為我女兒討個公道，也給車企一個警示，不要把定時炸彈放在路上跑，不是把高科技堆在車上，車就安全了」。

小米SU7傳在高速道路上碰撞護欄後爆燃釀三死，圖為燃爆現場。（視頻截圖）
小米SU7傳在高速道路上碰撞護欄後爆燃釀三死，圖為燃爆現場。（視頻截圖）
小米SU7傳在高速道路上碰撞護欄後爆燃釀三死，圖為涉事車輛。（取材自微博）
小米SU7傳在高速道路上碰撞護欄後爆燃釀三死，圖為涉事車輛。（取材自微博）

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