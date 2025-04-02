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小米SU7爆燃車門鎖死？ 3女燒成焦炭 雷軍承諾不會迴避

中國新聞組／北京2日電
小米SU7傳在高速道路上碰撞護欄後爆燃釀三死，圖為涉事車輛。(取材自南方都市報)
小米SU7傳在高速道路上碰撞護欄後爆燃釀三死，圖為涉事車輛。(取材自南方都市報)

去年在中國掀起熱潮的小米電動車SU7，近日驚傳在高速道路上碰撞後車輛爆燃，造成3名女大學生身亡。事件披露後，家屬直指事故後電池爆燃、車門鎖死，導致人員被活活燒成焦炭；目前官方部門已成立專案組介入調查，小米創辦人雷軍也承諾，小米不會迴避事件，將配合警方調查，盡最大努力回應家屬和社會關心的問題。

綜合中央社、明報、正在新聞等媒體報導，3月29日晚，3名應屆女大生駕駛小米SU7前往安徽參加公職人員考試，在銅陵樅陽高速發生碰撞後車輛爆燃，車上人員來不及逃出，兩人當場身亡，一人送醫後不治。網友「靜守流年」發文，稱出事的是自己的孩子，並表示車輛撞到護欄起大火，車門自動鎖死，「雷軍，我還是你的粉絲，你必須給說法」。

據知情的內地媒體人稱，死者家屬除在網路發聲外還聯繫當地媒體，但湖北媒體被省委宣傳部要求噤聲。公開資料顯示，小米科技創辦人雷軍籍貫是湖北。該事故由位於廣州的「南方都市報」率先披露並引爆輿論。

小米公司發言人官方微博發文表示，據初步了解，事發前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，時速116公里。事發路段在施工修繕並放有路障，車輛檢測到後發出提醒並減速。隨後司機接管車輛進入「人駕」狀態，持續減速並操控車輛轉向，隨後車輛與隔離帶水泥樁碰撞，碰撞前系統最後可確認時速約為97公里。信息摘要時間點顯示，從汽車檢測到障礙物發出提醒，至汽車撞上路障，之間只有2秒。

針對小米的官方回應，家屬質疑「為什麼會自燃？為什麼車門打不開？」並直指從車輛發出提示到發生事故只有2秒時間，「一個小女孩怎麼剎得住？」

羅姓死者的父親羅先生透過現場交警了解到，事故發生時，坐在後排的女兒的同學，還有生命跡象，過來看狀況的好心人把玻璃敲開之後才把後座上的人拖出來，羅先生認為，這一說法足以證明，「車門是拉不開的」。死者母親也表示，「事故圖片明確顯示車輛燒成如此，但是車門完全緊閉，然後AB柱什麼都是完全沒有變形」，「交警也告知，有過路司機用外物破窗救人，並且有路人拍攝到車輛燃燒」。

羅先生痛訴，「我女兒和她的同學被活活燒死，第三位女孩被送到醫院搶救無效死亡。我在殯儀館見到女兒的遺體已經炭化了。」

雷軍在4月1日晚間10時19分發布微博回應，表示「心情非常沉重」，但由於事故還在調查，很多問題此刻沒有辦法回答。

小米SU7廣受歡迎，圖為日前在西班牙世界移動通信大會上展示的小米SU7 Ultr...
小米SU7廣受歡迎，圖為日前在西班牙世界移動通信大會上展示的小米SU7 Ultra汽車。(新華社)

小米 雷軍 微博

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