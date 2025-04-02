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廣西工人不滿被拖薪 高山橋上「雲端衝突」多人被捕

中國新聞組／綜合報導
被欠薪的工人與承建商在未完工的大橋上發生衝突。 （取材自新黃河／視頻截圖）
被欠薪的工人與承建商在未完工的大橋上發生衝突。 （取材自新黃河／視頻截圖）

雲霧繚繞下，一座尚未完工的大橋橫跨兩山之間，橋上，兩撥人爆發肢體衝突，幾十人亂作一團，兩邊無護欄圍擋，一不小心就可能掉下百公尺深的山谷……。這起「雲端衝突」發生在廣西龍被底大橋，施工工人因被拖欠薪資，與承建工程的中國一冶保安人員發生衝突，導致多人受傷，過程中還傳出有人潑糞。後來施工工人中有12人被當地警方以「涉嫌尋釁滋事罪」刑拘，其中6人後來被檢察院批捕起訴，中國一冶保安人員則無人受到處理。

新黃河報導，近日一段視頻在網上流傳，引發網友關注，畫面中可看到大橋上有兩方人馬一字排開，一方是身穿黑色制服、手持盾牌的保安人員，另一方則是舉著「中國一冶拖欠工程款」、「討薪工人」標語的施工人員，雙方從叫囂演變成肢體衝突，場面十分混亂，還有不少人被打倒在地。過程中，大橋兩側不少簡易圍欄被撞倒，只要一不小心，就有可能會有人直接從橋上摔落。

衝突發生在2024年10月，一名參與衝突的工人王飛表示，他在2021年和十幾個工人從事打樁工作，「後來，整個項目的工程進度款和部分工人工資遭拖欠，導致項目從2024年8月起停工，光我們就被拖欠了100多萬元（人民幣，下同），領導說是中國一冶欠薪，讓我們跟一冶要。停工後，中國一冶要解除合同，讓新的施工隊進來，但我們錢沒拿到手，就一直沒有離場。」王飛也不解，衝突中許多工人也受了傷，但「中國一冶打人的保安無一人被抓，也沒有受到任何處罰，這是為什麼？」

對於工人們的指控，中國一冶相關負責人陳某指出，中國一冶公司已將款項足額支付，是分包單位沒有及時支付給工人，還把矛盾往一冶方面轉移，慫恿勞務班組在現場惡意阻工。案件已移至檢察機構，尚待釐清。

此案目前在當地法院開庭審理，尚未公布判決結果。

橋上兩派人馬對峙。（取材自新黃河）
橋上兩派人馬對峙。（取材自新黃河）

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