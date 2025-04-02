世界首枚郵票…內蒙貪官珍郵「黑便士」 阿里700萬起拍

世界上第一枚郵票「黑便士」。（取材自潮新聞）

阿里拍賣 平台近日上線一套郵票珍品，世界上第一枚郵票「黑便士」估價1000萬元（人民幣，下同，約138萬美元），將於4月15日開拍，起拍價700萬元，一亮相就成為焦點。更引發關注的，是這枚郵票的原主人是內蒙古落馬的貪官和女商人。

潮新聞報導，公開資料顯示，英國政府於1840年5月6日正式發行及使用黑便士郵票，面值以便士計量，用黑色油墨印製。作為世界上第一枚郵票，「黑便士」標誌著現代郵政 系統的誕生。

業內人士表示，在司法拍賣平台這樣的珍品郵票不多見。此前，黑便士曾於2021年出現在蘇富比拍賣，當時估價最高825萬美元，最終流拍。問世185年的郵票珍品這一次命運如何？至今，尚無人報名。

大皖新聞報導，處置單位為內蒙古自治區錫林郭勒盟中級人民法院。這套「黑便士」的原主人是落馬的內蒙古國土資源廳前副巡視員溫建華和內蒙古茹意投資集團董事長馬薈茹，這是兩人被扣押的210件雜項擺件等物品中的一件，評估價1000萬元。

競買公告顯示，此次拍賣標的為「世郵珍寶·黑便士（1套）」，起拍價700萬元，單次加價幅度7萬元。

據媒體報導，溫建華此前一直在內蒙古工作，曾擔任鄂爾多斯市民政局黨組書記及局長、鄂爾多斯市國土資源局黨組書記及局長、呼和浩特市國土資源局黨組書記及局長，2015年底至2017年2月轉任內蒙古自治區國土資源廳副巡視員。退休 後僅五個月，2017年7月，因涉嫌嚴重違紀被查。

起訴書顯示其涉嫌四宗罪：貪汙罪、受賄罪、行賄罪、非法轉讓土地使用權罪。溫建華案也是內蒙古紀委2017年的「10大有影響力案件」之一。

此外，阿里資產平台顯示，4月15日同時開拍的200餘項拍品均是溫建華、馬薈茹已扣押物品，包括銀元、生物化石、人民幣百珍等。