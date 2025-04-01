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中國救災物資運抵緬甸、中企派發物資 凸顯美不作為

中國新聞組／北京1日電
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在緬中方勒救援人員3月31日在地震後，將一名倖存者從倒塌的建築物中轉移出來。(新華社)
在緬中方勒救援人員3月31日在地震後，將一名倖存者從倒塌的建築物中轉移出來。(新華社)

緬甸強震傷亡慘重，曾在協調地震援助發揮重要作用的美國國際開發署，因被關閉導致美賑災「口惠實不至」。於此同時，中國卻積極投入緬甸地震救援，除了救援隊第一時間趕赴災區外，首批緊急人道主義救災物資也在31日運抵仰光國際機場。兩相對比，緬甸民眾想必點滴在心頭。

來源：YouTube

綜合新華社、香港文匯報等媒體報導，中國政府已經宣布向緬甸提供1400萬美元(約1億161萬人民幣)的援助，包括1200頂帳篷、8000條毛毯和40000個急救包，中國駐緬甸大使馬珈表示，後續物資也在緊鑼密鼓籌備中，將很快運抵緬甸。

此次強震，中國的援助不僅體現在物資的提供上，還包括大規模的專業救援隊伍和先進的搜救技術，這一行動使得中國在緬甸的影響力再度擴大。

地震發生後，中國救援隊是國際社會中第一支抵達緬甸的，此後中方又陸續派出了多支救援隊，在攝氏近40度的高溫下協助救災。馬珈表示，中方願視緬方需要，為後續抗震救災和災後重建提供幫助，並強調使領館會為中國的救援工作及之後的物資援助進行加緊協調，「爭取更多的物資能夠送到災民手中」。

除了官方力量，在緬的中國企業、商協會、中國志願者也積極參與救災，馬珈透露，中國鄉村發展基金會已在瓦城（中譯：曼德勒）和奈比多為1000戶受災民眾發放了水、乾糧、帳篷、蚊帳、泡麵等生活物資。緬甸中國企業商會、各中資企業、志願者們為救援隊提供物資支持、車輛調配、燃油供應、翻譯、溝通協調等幫助，並已募集10億緬幣(約345萬人民幣、47萬美元)善款、10億緬幣物資，正在陸續提供給災民。

中國的大學也緊急開發中緬英互譯系統，提供應急中緬用語協助救援。許多遍布全球的中國志願者自發幫助收集求救信息，24小時內連夜趕製中緬英三語的緬甸災情動態地圖，目前已有超過100個標注點，為救援隊提供寶貴的救援信息參考。

留在瓦城的排先生表示，目前城裡物價上漲，平常一顆3元人民幣（約0.4美元）的蘋果漲到12元，一根甘蔗更要50元，在餐館吃一頓飯的價格也從3萬緬幣漲到20多萬緬幣，還好當地很多華人飯店提供免費救濟餐，「一般兩葷一素，吃得飽」。聽說中國救援隊抵達，他想去幫忙做翻譯。

截至31日19時，緬甸強震已造成3名中國公民遇難、14人受傷。馬珈表示，目前中國駐緬甸使領館正在協助遇難者家屬處理後事，並為需要的傷員協調領保志願者陪護。

中國政府首批援助物資3月31日抵達緬甸仰光國際機場。(新華社)
中國政府首批援助物資3月31日抵達緬甸仰光國際機場。(新華社)

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