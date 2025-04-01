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「她沒逃出」 渝女赴緬做珠寶直播帶貨1年 強震中遇難

中國新聞組／北京1日電
遇難重慶女子的護照。(取材自封面新聞/受訪者供圖)
遇難重慶女子的護照。(取材自封面新聞/受訪者供圖)

一名疑似重慶籍女子在緬甸瓦城（中譯：曼德勒）做珠寶直播，不幸在地震中遇難。這位女子在緬甸工作的老闆徐先生3月31日表示，遇難女子的確為重慶大渡口人，來緬甸工作也就一年多點時間，「目前已經與她的家屬取得了聯繫，但因地震坍塌的Winstar酒店的救援工作遲遲沒有進展，我們也很焦急地在等待」、「七名員工，只有她一個人沒逃出來」。

封面新聞報導，徐先生說，遇難的這名重慶女士姓蒙（化名），戶籍在重慶市大渡口區，今年僅35歲。一年多前，蒙女士從雲南到瓦城後，便受雇於徐先生做珠寶生意。平時，蒙女士主要工作就是出鏡做直播帶貨。

坍塌的Winstar酒店。(取材自封面新聞/受訪者供圖)
坍塌的Winstar酒店。(取材自封面新聞/受訪者供圖)

他說：「3月28日是緬甸當地的拜佛節，大家平時工作都很累，所以那天在緬甸的七名員工都在Winstar酒店休息。下午3點20分（緬甸時間）突然發生地震，其他六名員工都從酒店跑出來了，只有她沒跑出來。」

地震發生後，徐先生公司的另一名負責人在廢墟裡找到了蒙女士，「當時找到人的時候，人已經沒有了生命體徵。」

確認身分信息後，徐先生與蒙女士的家屬取得了聯繫，並把相關情況都告知了對方。

徐先生向透露，他聯繫到了蒙女士的丈夫和父母，「蒙女士的丈夫有護照，目前人在雲南騰沖。但他的意思是，現在來緬甸也是徒勞，不能幫到太大的忙。」

而蒙女士的父母則是在重慶，由於沒有護照，老倆口也沒有辦法第一時間趕到瓦城。

同時，徐先生也與我國駐緬大使館進行了溝通。大使館工作人員表示，他們正在收集整理各種信息，將根據具體情況，盡力與國內相關機構進行聯繫溝通。

隨後，記者把從徐先生那裡獲得的信息轉告到重慶市政府外事辦，辦公室工作人員表示，會把相關情況進行上報，他們也暫時還不清楚蒙女士父母是否辦理護照和簽證的事宜，「還須和相關部門進行溝通。」

Winstar酒店外圍拉著警戒線。(取材自封面新聞/受訪者供圖)
Winstar酒店外圍拉著警戒線。(取材自封面新聞/受訪者供圖)

緬甸 地震 護照

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