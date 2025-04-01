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太想回國…湘商撤離瓦城遇搶匪、開車10多小時不敢停

中國新聞組／北京1日電
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羅先生撤離途中街景。(取材自瀟湘晨報/受訪者提供)
羅先生撤離途中街景。(取材自瀟湘晨報/受訪者提供)

緬甸強震，第二大城市瓦城（中譯：曼德勒）成為重災區，不少華人開始撤離至仰光等其他區域，再尋找其他方式回中國。湖南商人開了十幾個小時的車，途中遭遇檢查站人員拿著槍等武器索要過路費，更傳出沿線有搶劫綁架事件。一名成功自救的羅先生強調，去仰光的路上盡量組團，人多抱團更安全，「該給錢的地方就給」。

瀟湘晨報報導，來自湖南的羅先生在29日下午4時左右開始從瓦城撤離，30日早上7時抵達仰光。他和朋友跟著車隊離開，因為從瓦城到仰光的高速路已經斷了，沒法通行，只能走小路，加上是晚上，撤離全程車隊沒有停車，也沒有下車購買物資，依靠出發前購置的少量食品硬是撐了十多個小時。「在震前這些地方就很亂，最近聽說沿線有搶劫綁架的，怕出事只能連軸轉。」

羅先生表示，他們一路上遇到很多檢查站的人拿著武器索要過路費，車隊也曾一度在一個卡口被攔住，最後依靠同行朋友動用關係才得以脫身。

「我一定要回國，我太想回國了。」羅先生表示，他沒想到會發生這麼大的自然災害，當時不少貴重物品都留在酒店，沒拿出來，但「人平安就好」。自救成功的他分享撤離經驗，強調「去仰光的路上盡量組團，多幾輛車一起走，人多抱團更安全。身上不要帶貴重物品，這些東西都可以發快遞，但身上一定要帶現金，遇到關卡盤查，該給錢的地方就給，盡量在出發前找好關係。」

有身處緬甸的華人建議，現階段在瓦城沒有重要的事，或無力參與救助的同胞，還是盡可能想辦法撤離到更安全的地方，這樣不但能保證自己人身安全，也能夠把物資留給更需要的人。

德宏州湖南商會常務副會長劉騰飛表示，當地第一批撤離的華人已於28日地震當天，透過自駕方式到達仰光，後來有人以包小車的方式撤離。到了30日，更多的人開始撤離，「一個大巴能載70人，30日當天來了很多大巴。」此外，他還表示，已知在眉苗等地也有至少好幾百名玉石商人在當地暫避。

劉騰飛認為，因近期瓦城持續高溫，存在出現傳染病的風險。目前緬甸交火各方已於30日達成臨時停火協議，建議在緬甸的同胞盡快回國。「有些華人可能暫時買不到回國的票，建議先撤到仰光，如果在瓦城沒能及時撤下來，可以去瓦城雲南會館暫避。」

緬甸 華人 地震

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