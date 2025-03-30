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留學荷蘭、失聯的清華生找到了 「陳屍水中 死因不明」

中國新聞組╱北京30日電
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羅生門在荷蘭失蹤月餘，同學貼出尋人啟事。(取材自紅星新聞)
羅生門在荷蘭失蹤月餘，同學貼出尋人啟事。(取材自紅星新聞)

失蹤月餘的23歲清華大學畢業生羅生門，在荷蘭阿姆斯特丹失蹤引發關注。3月21日，荷蘭警方在羅生門失處蹤附近的水域發現一具遺體，經DNA鑑定證實是羅生門。警方表示，其死因仍在調查中。

紅星新聞報導，羅生門家屬表示，羅生門自2月23日起失聯，事發當晚，有人在超市見過他，但事後並未找到相關監控；羅生門的母親最後一次和他聯繫是2月23日，兒子的手機和護照均在其居住的公寓內。警方說，羅生門的銀行卡消費紀錄停留在2月22日。

羅生門母親表示，2月23日，兒子曾回覆消息稱在寫作業，此後就再未回覆消息，「由於平時也曾出現過一兩天不回消息情況，我就沒放在心上，想他可能學習忙，但是後面連著幾天都沒回消息，就著急了，不停地想辦法聯繫那邊，卻始終聯繫不上。」

據新京報此前報導，羅生門的伯父稱，經警方查證，羅生門失聯時帶走的手機，3月3日在阿姆斯特丹西部的一個自然保護區發出最後信號。當地警方出動直升機等設備搜尋，暫無線索。

3月21日，荷蘭當地警方在官方網站發布消息，21日下午在阿姆斯特丹新西區de Nieuwe Meer附近水域發現一具男屍，正在調查遺體的身分及死亡原因。後經DNA鑑定，證實是羅生門。警方表示，死因仍在調查，不排除任何可能。

媒體報導，羅生門是湖南益陽人，今年23歲，畢業於清華大學哲學系，2024年8月到荷蘭阿姆斯特丹邏輯語言計算研究院攻讀碩士。最後被目擊出現在住處附近的超市，當時「穿著黑色或接近黑色的衣物，背著雙肩包」。

荷蘭警方在一處水域發現羅生門遺體。(取材自紅星新聞)
荷蘭警方在一處水域發現羅生門遺體。(取材自紅星新聞)

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