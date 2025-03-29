男子偷拍空姐裙底被女政法委幹部抓現行 視頻長達4分鐘

示意圖，與新聞無關。（取材自九派新聞）

一名男子近日在飛機上以手機偷拍空姐裙底長達4分多鐘，拍完後還帶著手機去洗手間10分鐘。這名男子沒料到，自己偷拍空姐的行為都被機上一名女政法委幹部全程錄下，並把證據傳給了空姐，機長在飛機抵達目的地後當場報警將男子抓現行。讓不少網民點讚「幹得漂亮」，但也不禁議論「男子為何去了洗手間10分鐘」。

據紅星新聞報導， 梁女士是海南一名年輕的政法幹部，3月26日跟同事去長沙參加一場培訓，在機上，梁女士被一陣說話聲吵醒，她看到講話的是一名男乘客和一名空姐，但梁女士突然注意到，該男子仰頭與空姐說話時，右手橫持手機，置於空姐裙底處，讓梁女士意識到：空姐被偷拍了。

一張照片、一段10秒的視頻——這名男乘客偷拍空姐的行為，被梁女士記錄在了手機裡。梁女士觀察到，該男子偷拍的行為持續了約3分鐘。空姐離開後，男子開始翻相冊，隨後去了洗手間約10分鐘。這期間飛機上發餐食，梁女士告訴這名空姐可能被偷拍了，並將證據傳給了這名空姐。

飛機抵達長沙黃花機場時，機長接到了報告，要求男子當場刪掉偷拍內容，男子最初不承認。機長出示梁女士提供的偷拍證據，男子這才把手機掏出來。梁女士說，機長打開這名男乘客的手機，發現偷拍的視頻長達4分多鐘，遂報警。10分鐘後，民警來到飛機上，帶走該男子。

海南航空對此回應：我司已嚴格依照法定程序移交機場公安機關處理，具體詳情請以公安機關的權威調查結論為準，我司將嚴格依法依規配合公安機關開展調查工作。

據了解，梁女士向警方提供的違法行為人的違法視頻證據，對警方快速完成辦案流程提供了幫助。出警民警特向梁女士表示感謝，並告知梁女士，涉事男子已認識到自己違法行為的錯誤，並因侵犯他人隱私，被警方處以治安拘留5日的處罰。

不過這個處罰讓許多網民覺得太輕了：「處罰那麼輕一點警示作用都沒有」，「才5天」；也有人為空姐抱不平：「拒絕空姐裙裝！請給空姐便利的褲裝」，「我就不知道為什麼空姐制度一直還保持裙子？」；也有網民議論男子偷拍後去洗手間10分鐘，「洗手間應該要加強清潔一下」。