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海關總署高官頻出事… 副署長孫玉寧涉貪 被批捕

記者林則宏／綜合報導
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中國海關系統多位官員近期落馬被查。圖為海關總署今年2月召開「全國海關工作會議」。(取材自中國海關總署官網)
中國海關系統多位官員近期落馬被查。圖為海關總署今年2月召開「全國海關工作會議」。(取材自中國海關總署官網)

中國海關總署系統接連有高層官員出事，官媒新華社昨日報導，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪，對海關總署前黨委委員、副署長孫玉寧作出逮捕決定。孫玉寧原是海關總署排名第二的副署長，他也成為繼前署長盛光祖之後，海關系統落馬層級最高的官員。近年來，海關系統已成為中國反腐重點之一，接連有多名官員被查。

在孫玉寧正式被捕前，本月14日，中央紀委國家監委即通報，經中央批准，中央紀委國家監委對孫玉寧嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。除一般的貪汙、受賄、錢色交易、權錢交易外，通報指控孫玉寧的罪名還包括「干預公共財政資金分配」。

在孫玉寧去年9月底被查後，海關總署去年12月11日晚間突然發布「訃告」稱，海關總署署長俞建華已於12月10日因「突發疾病經搶救無效，不幸離世」。但此前網上即盛傳，俞建華死前一天遭中紀委約談，隨後在辦公室舉槍自戕。

由於吉林日報12月11日頭版還報導吉林省委書記黃強、省長胡玉亭10日在海關總署與俞建華舉行工作會談，因此外界普遍質疑俞建華真正的死因。而「突發疾病經搶救無效，不幸離世」，是中國對於非正常死亡慣用的說辭。

財新網指出，近年來海關系統反腐力度加強。2023年1月，中央紀委國家監委網站曾披露，19大以來，駐海關總署紀檢監察組聯合地方紀委監委對24名海關局處級幹部立案審查調查。2022年，中國全國海關立案294件，處分251人，共有146名幹部主動投案或交代問題，較前一年增長23.7%。

報導指，在海關總署42個直屬海關（正廳級）中，已有曾任呼和浩特海關關長李建偉；曾任湛江、廈門海關關長柏華冰；曾任太原、瀋陽、大連、拱北海關關長周斌等七名前廳官落馬。

本月中以來，拱北海關前黨組書記、關長趙民遭開除黨籍處分；大連海關黨委書記、關長劉大立涉嫌嚴重違紀違法，正接受監察調查。這顯示，中國海關系統的反腐工作仍在持續進行中。

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