山東5歲童不睡覺 被親媽與男友4天打5次致死…狠母庭上求死

小涵生前留影。（取材自極目新聞）

山東威海5歲男童小涵被陳姓生母及其石姓同居男友毆打致死案近日開庭，小涵家屬透露，陳女當庭承認對不起孩子，先說希望法庭判自己死刑 ，後又改口說希望判輕；歷經近六小時庭訊，威海中院並未當庭宣判。小涵至今離世一年，其爺爺鄭建華認為，兩名被告並未發自內心悔罪，他只想知道他們為何要傷害孩子，希望犯罪的人得到嚴懲。

綜合大風新聞、中國新聞周刊報導，小涵生父鄭仁杰表示，他和陳女離婚後，孩子監護權歸陳，並拒絕讓他探視。當時他接到警方電話說「孩子心跳沒了」，還一度以為是詐騙，等到他趕到醫院時，只見孩子「前胸、後背都是傷」。

根據檢方起訴書，2024年3月22日，石男與陳女微信 聊天提到小涵晚上睡覺太晚，兩人商量以打的方式管教小涵，石男提出要打就「狠狠打一頓」，陳女同意，並讓石男一起管教。

隔天晚上7時30分許，因小涵未睡覺，陳女用手打了小涵臀部等處，後來石男看到小涵仍未睡著，用手搧、掐等方式毆打小涵，致其面部、腹部、背部、臀部等多處受傷。在石男毆打期間，小涵哭喊求饒，陳女未制止，在看到小涵身上的傷勢，也未送醫。

之後兩人持續毆打小涵，孩子在四天內被打了五次，後來發現小涵身體狀況不正常，才將他送往醫院，但仍不治。經鑑定，小涵胸腹部多次遭受鈍性外力作用，造成肝臟破裂及多臟器出血及血腫形成，致失血性休克死亡。石男被控故意殺人罪，陳女被指控犯故意傷害罪以及開設賭場罪。

鄭建華表示，「他們說『教育』小涵是因為他晚上不睡覺，白天不寫字。」他提到，陳女表達了懺悔，稱是因為自己，孩子才被打死的，她在法庭上指責石男，說自己受騙了。陳女還讓法院判自己死刑，「如果不判死刑，就讓她早點出去還債」。其辯護律師稱陳女是「戀愛腦」。

鄭建華說，「陳女說自己只是想教育孩子，但我認為，她只是在把責任往石男身上推。」認為兩名被告並未發自內心悔意。