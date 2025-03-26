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在港假造法幣… 侵華日軍偽鈔戰史證 日學者捐粵

中國新聞組／北京26日電
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侵華日軍在香港偽造國民政府法幣的日文檔案史料。（央視新聞截圖）
侵華日軍在香港偽造國民政府法幣的日文檔案史料。（央視新聞截圖）

日本近代史學者松野誠也25日向廣東省檔案館捐贈一批日文檔案史料，記錄了侵華日軍在華南地區的活動，內容包括日軍在香港大量偽造國民政府法幣的相關文件，這是中國首次出現日本對華「偽鈔戰」的日文原始罪證。

綜合央視新聞、港媒報導，日軍製造偽鈔的證據包括昭和17年（1942年）8月「陸軍省次官就法幣印刷交付致支那派遣軍總參謀長的電報」等，記錄了日本陸軍省與侵華日軍相關部門關於在香港大批量偽造國民政府法幣的計畫，並詳細記錄了偽造法幣的數量、地點、過程、分贓流向、使用規定等信息。

華南師範大學歷史文化學院教授肖自力表示，這批檔案史料具備重要的研究價值。侵華日軍對華「金融戰」對當時中國的經濟和金融秩序造成了極大危害，「偽鈔」大量投放造成通貨膨脹，也可以大量套取戰略物資、外匯等等，達到「以戰養戰」的野心。

松野誠也同時也捐贈入侵廣東的日軍第104師團相冊，描述了日軍在廣東惠東鹽灶背村設置帳篷收容傷員、軍官在鄉間發表講話等「出征亞熱帶」的場景，並在現場分享二戰期間日本對華「偽鈔戰」、華南地區日軍「毒氣戰」等「祕密戰」相關歷史和研究心得，表達以史為鑒的和平心願。

據了解，松野誠也是明治學院大學國際和平研究所研究員、黑龍江外國語學院特聘教授，專注從檔案中發掘曾被日本當局在戰爭失利後試圖掩蓋的歷史，他去年出版的「陸軍登戶研究所關係資料」揭秘二戰期間日軍「祕密戰」的歷史，其中包括日本將從香港掠奪的法幣印刷設備、紙張等運送至登戶研究所製造偽鈔用於侵華浙贛戰役的命令批文。他也曾多次向中國捐贈侵華日軍第731部隊、細菌戰有關檔案。

廣東省博物館表示，為紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年，廣東省博物館今年1月起向全球徵集與華南地區抗戰及海外華人華僑支援抗戰相關的檔案文物史料，這批日文檔案史料是海外徵集工作的又一成效。

日本 香港 華人

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