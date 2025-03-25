我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

家務打掃永無盡頭？ 只做這五項「家中煥然一新」

債務風暴擴大 萬達王健林又有80億元股權被凍結

記者賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
萬達集團董事長王健林。（取材自鳳凰網）
萬達集團董事長王健林。（取材自鳳凰網）

日前，中國地產大亨王健林旗下大連萬達集團股份有限公司又新增一條股權凍結信息，其持有的北京萬達文化產業集團人民幣80億元（約11億美元）股權被全部凍結。這是繼今年初1200萬股權凍結、累計執行金額超人民幣60億元後，萬達債務危機的最新進展。

企業資訊系統「天眼查」顯示，近日，北京萬達文化產業集團新增一條股權凍結信息，被執行人為大連萬達集團，凍結股權數額為80億元，凍結期限為2025年3月18日至2028年3月17日，執行法院為河南鄭州市中級人民法院。

資料顯示，北京萬達文化產業集團成立於2012年9月，註冊資本為80億元，大連萬達集團對其持股比例為100%，這意味著，此次法院將其持有的全部股權進行了凍結。

今年以來，大連萬達集團新增多條股權凍結信息、被執行人信息。股權凍結方面，除前述北京万達文化產業集團外，2月，大連萬達集團持有的大連萬達商業管理集團19.79億元股權被北京市海淀區人民法院凍結，持有的萬達文化產業有限公司1億元股權被橫琴粵澳深度合作區人民法院凍結。

被執行人信息方面，2月25日，大連萬達集團被上海金融法院執行超4775萬元；2月24日，被甘肅礦區人民法院執行17.1億元；2月20日，被北京市第二中級人民法院執行17.2億元。

值得關注的是，為緩解債務壓力，萬達開始向輕資產模式轉型，近兩年合計賣出近20個萬達廣場，其中，僅在2025年開年一個多月，就已出售了5座萬達廣場。

此外，大連萬達集團還通過減持套現。根據萬達電影（002739.SZ）發布的公告，大連萬達集團旗下莘縣融智於3月11日減持公司股份693.2萬股；3月12日至3月18日，又合計減持公司股份1818.57萬股；如按區間均價測算，套現金額合計超3億元。

大型商業地產商萬達集團依舊深陷財務危機之中。圖為位於北京中央商務區萬達集團總部的...
大型商業地產商萬達集團依舊深陷財務危機之中。圖為位於北京中央商務區萬達集團總部的萬達廣場招牌。（路透）

河南 甘肅 鄭州

上一則

京東買貴就賠 送82美元搶港客 「有信心售價全港最低」

下一則

追趕馬斯克SpaceX 中拚可回收火箭 今年至少6試飛計畫

延伸閱讀

獨裁國家 才會剩一個政黨

獨裁國家 才會剩一個政黨
考慮向烏克蘭派維和部隊？北京：完全不實

考慮向烏克蘭派維和部隊？北京：完全不實
杜特蒂回菲律賓就被捕…傳向北京尋求庇護遭拒？

杜特蒂回菲律賓就被捕…傳向北京尋求庇護遭拒？
習近平夫人彭麗媛赴北京高中 視察結核病防治

習近平夫人彭麗媛赴北京高中 視察結核病防治

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
千萬富翁謝岳（左）為兒子大辦團圓宴。（取材自風芒新聞）

找回失散24年兒子 深圳富豪團圓宴送奔馳…兒1理由婉拒

2025-03-17 10:30
中國自主研製的最新一代電磁槍近日正式曝光。據央視軍事頻道於3月14日發布的影片顯示，該款電磁槍具備無噪音、無火光、無彈殼等特點。（取材自央視軍事頻道）

中國自製新一代電磁槍 無噪音無彈殼

2025-03-17 21:12

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普