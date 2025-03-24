B站頂流UP主「大祥哥」被騙千萬 賣豪車、掏空家底還債

大祥哥憑藉一條「6000元吃帝王蟹」的視頻在B站爆火。（取材自瀟湘晨報）

曾經的B站美食區頭部UP主「大祥哥來了」發布自述視頻，分享自己因輕信「商業大佬」而負債1249萬元（人民幣，下同，約172萬美元）的慘痛經歷，他為了償債掏空家底，賣掉邁巴赫、還挪用奶奶養老錢。

瀟湘晨報報導，大祥哥2019年憑藉一條「6000元（約287美元）吃帝王蟹」的視頻在B站爆火，從月薪1萬的普通打工人逆襲為年入百萬的頂流UP主。而後，他頻繁出入高端飯局，身邊逐漸聚集起富二代和「商業精英」，突如其來的財富與圈層躍升，卻讓他失去了判斷力。

據報導，他2021年通過朋友結識一位自稱擁有多家高檔餐廳的「餐飲大佬」，這位「大佬」以「零風險投資」為誘餌，誘導大祥哥無合同轉帳240萬元（約33萬美元）入股虛構的北京分店。

此後騙局層層加碼，2022年以「大生意」為由，要求他拉攏6名朋友共同投資600萬元（約83萬美元），後又假借疫情 虧損、高利貸追債等理由繼續騙取借款，最終捲走大祥哥及其親友共計1249萬元後失聯。

報導稱，而此時的大祥哥做自媒體的收入暴跌。為償還由自己擔保，邀請朋友參與投資的700多萬元資金，大祥哥被迫賣掉邁巴赫抵債；掏空父母積蓄、挪用奶奶120萬元（約16.5萬美元）的養老錢。

大祥哥已報警，並正在積極賺錢還債。