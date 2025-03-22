嫖客拒付2.6元車資 司機舉報涉黃KTV 掀翻溫州色情業

代駕小哥不滿客人花五、六千塊人民幣找小姐眼不貶，兩塊人民幣代駕費卻不給；圖為代駕小哥秀出的接單信息。(取材自華商報大風新聞)

浙江溫州多個娛樂場所近日遭警方打擊，原因卻是為了2.6元(人民幣，下同)的車資。有代駕司機因寶馬車主欠付2.6元車費，於是報警揭發對方光顧有三陪（陪酒、陪洗浴，陪睡）小姐的涉黃KTV，累及當地夜場被掃蕩。網友則熱烈討論事件，指代駕司機「憑一人之力，掀翻溫州整個夜場」。

綜合百姓關注、華商報報導，浙江溫州代駕小哥成先生指出，他15日接到一張單，要求代駕乘客的寶馬汽車，接載車主到當地一間KTV，半小時車程費用52.6元，車主在車上透露其前往的KTV涉嫌提供有償陪侍服務，「有女子在報價」，車主下車時卻只肯付50元後即進入KTV。

代駕小哥之後再致電、發簡訊給車主，要求對方付清車費，但對方卻拒接電話，還用簡訊回覆「你有病吧」。

代駕小哥為了討回欠付車資，便一直堵在KTV，並拍下車主及其友人找了5名年輕女孩進房。經他了解，該間提供陪侍服務的KTV，每名陪酒的費用是1000元。代駕小哥對該車主「找小姐四、五千元，眼睛不眨，代駕零頭2.6元捨不得給」感到極不滿。最終，代駕小哥報警追討。

見到民警出面，對方態度緩和，其中一人說要付20元，代駕小哥堅持要求對方只付2.6元，「我們代駕掙的是辛苦錢」、「如果多收錢，我會被平台炒掉的」 。不少網友為這位較真的代駕小哥點讚，「2.6元錢把整個KTV幹停業，支持代駕小哥」。