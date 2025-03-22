上海女癌逝 丈夫抱「試管兒」和丈母娘爭產 法官這樣判

代孕示意圖。（本報資料照片）

上海女子林楠罹癌去世3個月後，丈夫沈悅突然抱來一個男嬰要和劉姓丈母娘爭妻子留下的千萬元（人民幣，下同）遺產，稱這是他和妻子所做的「試管嬰兒」，主張男嬰有權繼承其母遺產。其丈母娘稱女兒長期患癌，連取卵條件都不具備，不可能代孕生子。雙方對簿公堂，法官裁定林楠的遺產由其母和沈悅平分繼承，男嬰沒份。

據上海法治報報導，林楠是劉阿姨的獨生女，2021年離世，生前未留下遺囑，名下兩套房產及多筆存款成為遺產分配的核心。然而某日，女婿沈悅突然抱來一個嬰兒，稱這是他與林楠以代孕生的兒子沈子豪，並要求沈子豪作為第一順位繼承人參與遺產分配。沈悅還提交「輔助生育協議」、聊天紀錄及親子 鑑定報告。

劉阿姨則當場反駁：「我女兒長期患癌，連取卵條件都不具備，怎麼可能代孕？這孩子出生時，我女兒已去世一個多月」。

且出生醫學證明顯示，沈子豪的母親為「楊某」，出生時間為2022年1月，林楠的死亡時間為2021年11月，這個醫學上的「時空錯位」，讓旁聽的眾人一片嘩然。

庭審曝光的細節更顯離奇。沈悅聲稱2016年夫妻赴泰取卵，但海關紀錄顯示林楠當年並無出境；更蹊蹺的是，沈悅提交的產檢報告日期竟在林楠去世後——2021年11月25日的B超單上，「孕婦」姓名赫然寫著已故的林楠。劉阿姨認為，女婿提供的代孕協議漏洞百出，林楠的簽名也是偽造的，且協議中的代孕公司早在2022年註銷。

劉阿姨認為，沈悅提出的親子檢測報告僅能證明沈悅與沈子豪之間存在親子關係，無法證明被告沈子豪與被繼承人林楠之間存在親子關係，且女兒生前從來未提及代孕一事，她對微信 聊天紀錄的真實性、合法性和關聯性均不認可。更何況，代孕在中國明令禁止，即便協議真實，也因違法而無效。

法官審理後指出，首先，林楠與沈子豪之間不存在自然血親關係，沈悅提供的「輔助生育服務協議書」等只能證明林楠有委託代孕的意向，不能證明相關醫療機構提取了林楠的卵子進行代孕。且沈悅前後兩次關於取卵說法矛盾，沈子豪的出生醫學證明上載明的母親為楊某，沈悅也說不出個所以然，且沈子豪的出生時間晚於林楠的死亡時間，這顯然有悖生活常識。

法官認為，林楠在2016年至去世前並未有過出境到國外的紀錄，林楠不可能出國進行取卵手術。因此，沈悅一方不能證明卵子來自於林楠，且沈子豪的孕育和分娩均非由林楠本人進行。其次，林楠與沈子豪不存在擬制血親關係。最終判決林楠的遺產由第一順位繼承人劉阿姨、沈悅平分繼承。

對此，不少網民看出了其中的「貓膩」：「這男人太『精明』，甚至精明的可怕」，「這男的挺有心機」，「結果還是分給男方一半，母親失去了女兒太難過了。男方錢拿到了，孩子也有了，也許還能跟代孕這個女的結婚」，「還有這樣算計的」，「取自己老婆的卵讓小三代孕，兩邊均不知情，只有男的自己知情的也不少」，「背著妻子代孕男孩， 企圖霸占遺產者不配為男人」。（文中均是化名）