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用淨水器卻肝損傷 上海女發現水管裝反 喝了5年「廢水」

中國新聞組／上海21日電
藍圈為通向下水道濃縮水管，接的是純凈水出口；紅圈為通向水龍頭的純水管，接的是濃縮水出口。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
藍圈為通向下水道濃縮水管，接的是純凈水出口；紅圈為通向水龍頭的純水管，接的是濃縮水出口。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

劉女士近日在網上發視頻稱，2020年9月她在網上購買小米的淨水器，由小米師傅到家裡完成安裝。1個月前，醫師告知她有輕度肝損傷，想到自己近半年生理期不正常，懷疑與飲用水質有關，反覆檢查淨水器竟發現，純水管和濃縮水管的位置接反，導致她喝了5年的「廢水」，要求小米應賠償她的身體損傷，但小米只願更換濾芯。

據瀟湘晨報報導，當事人劉女士表示，2020年9月她在網上購買了小米的淨水器，在使用的過程中，除了有水垢外都很正常。劉女士在手機上查看淨水機的TDS數據一直顯示二三十左右，相當於自來水水質的十分之一。前天，劉女士買了支水質筆測試飲水機的水質，數值有六百多，測試自來水只有兩三百。

劉女士在網上搜索後，查看自家的淨水機，發現背面的水管接錯了。因為純水管和濃縮水管的位置接反了，純淨水被排向了下水道，濃縮水被輸往水龍頭。也就是說，劉女士喝了5年的「濃縮水」。

劉女士說，一個月前去醫院檢查，被醫師告知有輕度肝損傷，自己身體一直很健康，也沒有不良的生活習慣，醫師也很奇怪。 劉女士還說，自己近半年生理期不正常，「淨水機裡有阻垢劑等化學物品，會對月經產生影響」，她認為自己的生理問題與長期喝濃縮水有關。

左側圖片為水質筆顯示淨水機出水水質數值超過600；右側圖片為手機顯示淨水機TDS...
左側圖片為水質筆顯示淨水機出水水質數值超過600；右側圖片為手機顯示淨水機TDS數據。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

劉女士表示，她反映情況後，小米工作人員昨天上門檢測，只同意更換濾芯，被她拒絕，「買了5年的設備，一天都沒有使用上正常的狀態，之前更換濾芯也花了好幾千（人民幣，下同），喝了5年廢水，身體的損傷怎麼賠償？」

小米客服則表示，已經有工作人員聯繫了劉女士，後續還沒有最新的情況，將催促工作人員進一步處理。去劉女士家檢測的小米工作人員張先生表示，他在劉女士家確實看到水管接反了，他把現場照片上傳給了公司；當時來接管的師傅已經不做了，現在不知道還能不能聯繫上。

張先生表示，經過淨水器過濾後，一部分是直飲水，另一部分是過濾掉的水，「但是這部分水比自來水還是要乾淨點，把大的顆粒和重金屬都過濾掉了」。關於TDS數值，張先生認為，數值只是一方面，不能直接反映出水質好壞，更換一個濾芯是可以的，畢竟現在的濾芯她相當於沒用到，但是其他的要求，公司恐怕很難滿足她。

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