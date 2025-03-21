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河南紅旗農藥廠炸成平地 傳17死41傷 官方通報3失聯4傷

中國新聞組／北京21日電
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爆炸現場。（取材自讀特新聞）
爆炸現場。（取材自讀特新聞）

河南項城周口生產農藥的紅旗生物科技公司廠區20日上午11時許發生爆炸，網傳視頻現場冒出火光和陣陣濃煙，工廠被夷為平地，附近民宅玻璃也被震碎，村裡還瀰漫刺鼻的疑似農藥味，儘管官方稱未造成次生災害，仍有不少村民自行撤離。網傳爆炸造成至少17死41傷，官方通報則是3人失聯4受傷，被指隱匿災情，目前未獲證實。

中央社報導，據項城市政府官網消息，項城市政府已啟動應急響應機制展開救援處置工作。傷者已送往醫院救治，生命跡象平穩。現場明火已撲滅，目前仍在搜救。事故「未發生次生（衍生）災害」，原因正在調查中，相關專家已進駐現場勘查。

網傳附近住戶玻璃被震碎。（取材自微博）
網傳附近住戶玻璃被震碎。（取材自微博）

根據X平台(前身為推特Twitter)「李老師不是你老師」發布影片，大爆炸後出現濃濃煙霧，附近居民的家中玻璃被震碎，腿上手上都被玻璃渣子砸傷，爆炸處已被夷為平地。爆炸後在廠房附近聞到一股非常刺鼻的農藥味，附近村莊提醒居民因爆炸產生有毒氣體，要求離開該區域向外疏散。

讀特新聞報導，有當地居民表示，儘管距離發生爆炸的工業園區有幾公里遠，但家中的玻璃仍被震碎。

封面新聞報導，當地人稱，工廠主要生產農藥。「藥廠在這開工有近三年，生產時會散發難聞的氣味，大半夜都有。」市民周先生所在村莊大概距離事發產業聚集區3公里左右。此前，就藥廠排出的刺鼻氣味，村民代表還去投訴過，但沒有解決。除了製藥廠，周邊還有皮革廠、服裝廠等。爆炸巨響讓很多廠房的玻璃碎了。有十幾公里外的村莊也感受到震盪。「現在還能聞到空氣中有刺鼻的味道，此外村口有條河，我們也害怕水質被汙染。」

天眼查顯示，周口紅旗生物科技有限公司2014年成立，員工人數30人，經營範圍包括化工中間體、生物技術、有機矽系列產品的研發等。

網易報導，工商信息顯示，該企業因土地使用權、合同糾紛等原因，官司纏身。2024年5月因私排汙水，被行政處罰。稅務系統信息顯示，該公司目前欠稅達28萬元人民幣(約3.8萬美元)。當地村民說，該廠前幾天發生火災，現在沒想到又發生爆炸，工廠每天晚上偷偷排放汙水，村民多次舉報根本不被重視。

網傳送醫傷者照。（網頁截圖）
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