開盒亂象／中記者：300元買到自己信息 對方1分鐘查到

一言不合就「人肉開盒」？有記者披露細節，稱買到自己的祕密，而且「對方一分鐘就查到」。示意圖。（取材自華夏時報網）

百度 副總裁謝廣軍女兒「開盒」（人肉搜索」事件，引發外界對數據安全的擔憂。媒體調查發現，在海外社交平台類似群組中，一小時內就有數百位網民查詢並披露他人的名字、手機號甚至開房同住人員等。媒體記者實測，花費300元人民幣（約41.4美元）就買到了自己的戶籍信息，對方還稱是和「條子（警察）」合作得來，已嚴重侵害個人隱私，因此遭網暴的未成年受害者維權難。

據南方都市報報導，百度副總裁謝廣軍對其女兒「開盒」事件，稱女兒是從海外社群網站上獲得他人隱私信息並發布。南方都市報、N視頻調查發現，在海外社交平台上這類群組並不少見，基礎信息為機器人自動回覆。若要更為隱祕的信息，要添加「社工庫」的客服花錢購買。

記者經同事授權後，花費300元便買到了其戶籍信息，有客服宣稱，「其中240元是公安網站戶籍截圖的費用」；另一家服務商公然表示，「我們的數據是實時的，和『條子』合作三七開」，其提供的個人信息完全正確，其中住址包括前工作單位宿舍和現家庭住址，具體到樓棟。針對信息洩露，記者的同事已在戶籍地湛江和居住地佛山報警。

「開盒」是指利用非法手段獲得並公開曝光他人隱私數據與信息。隨著網路暴力的升級，「開盒」逐漸從信息曝光演變為「人肉搜索＋系統性暴力」的結合體。有受訪者坦言，幾乎沒有什麽辦法制止，「只能等言論自然平息」，其中又以未成年人維權相對困難。

在小紅書、微博等社交平台搜索「開盒」、「人肉」等關鍵詞，發現不少「黑話」帖子。「cx」即「普通查詢」，可查「個人信息三要素（姓名、手機號、身分證號）」；「lm」即「獵魔」，可查詢身分戶籍、開房紀錄、快遞地址、貸款 紀錄、車牌車主、個人常用密碼等。

這些信息收費並不便宜，查詢一年的開房紀錄收費800元，每加一年增加200元，並附帶同住人信息；查詢聊天記錄一年1000元，每加一年追加300元費用…僅查戶籍信息則收費300元，支付寶微信 都可支付。

這種群組也被稱為「社工庫」，是黑灰產業從業者收集洩露的個人信息搭建的數據庫。單個群組內多則28萬人，少則數千人。短短一小時內，上千條個人隱私信息由機器人自動回覆，暴露在群組中。若要獲得更加隱祕的個人信息，機器人會引導添加客服。

據一名客服提供的一分「業務單」，其中包括查詢個人戶籍、婚史紀錄、身分證正反面、名下房產、銀行卡流水、開房同住人員、出入境、個人軌跡、學籍學歷等信息。查詢開房同住人員，查詢結果包含五年內開房與同住紀錄。