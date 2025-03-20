百度否認高管女兒用自家數據庫「開盒」：信息來自海外

小可取得的報警回執。（取材自大風新聞）

近日，「百度 副總裁謝廣軍女兒開盒」事件引發社會廣泛關注。百度19日就此事件發布聲明指出，百度堅決譴責這種竊取和公開他人隱私的網絡暴力行為。百度對於任何侵犯用戶隱私的行為都是零容忍。而調查結果表明，開盒信息並非源自百度。針對相關網路謠言，公司已向公安機關報案。另外，「開盒」事件受害者表示，已報警，要求公開道歉。

界面新聞報導，聲明指出，實際上，百度內部實施了數據的匿名化、假名化處理；數據存儲和管理實行嚴格隔離和權限分離，任何職級的員工及高管均無權限觸碰用戶數據。百度安全部門反覆調取了相關日誌，並查驗當事人權限。結果表明，開盒信息並非源自百度。

聲明稱，經過調查，開盒信息來自海外的社工庫—一個通過非法手段收集個人隱私信息的數據庫。相關調查過程已取證，並得到公證機關公證。

聲明強調，網上流傳的「當事人承認家長給她數據庫」的截圖內容為不實信息。此外，事件期間，社交媒體出現了大量文案高度雷同的造謠內容。針對相關網絡謠言，公司已向公安機關報案。

另據大風新聞報導，一名稱遭到謝廣軍女兒「眼眸」開盒的當事人小可（化名）18日表示，「我的信息被隨意揭露，讓我在網上毫無安全感，只要我的言論讓別人感到不滿，就可以隨意公布我的信息，引導他人對我進行網暴，我感到很不安。」

小可說，自己18日已經向其所在地派出所報警。而對於謝廣軍在朋友圈的道歉，她表示不認可，「我希望他可以公開道歉，並且說明他的女兒是如何獲取這些信息的，是否和百度數據庫有關。」

事件起因源於一名網友在微博 上對南韓 藝人行程發表中立評論，遭粉絲群體攻擊，隨後被曝光個人信息並遭受網絡暴力。因小可為該網友發聲，遭到謝廣軍女兒開盒。

小可表示，已經與多名遭「眼眸」開盒的受害者取得聯繫，目前已有兩人報警。小可表示，「眼眸」並非初次在飯圈「開盒」他人。