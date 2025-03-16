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315打假／剝毛皮的狐貉「白條」再賺一筆 變滷肉、燒烤

中國新聞組／北京16日電
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貉子經剝皮處理成「白條」後，會賣給客戶。（取材自澎湃新聞）
貉子經剝皮處理成「白條」後，會賣給客戶。（取材自澎湃新聞）

315打假，澎湃新聞揭露河北唐山和山東濰坊、臨沂等毛皮動物養殖地，許多商販把政府明令禁止食用的毛皮動物狐、貉「白條」（去除內臟和皮下脂肪的胴體）轉售全國各地，冒充牛羊兔狗肉或者「野味」獾肉，製作成重口味的滷肉、紅燒、燒烤等；病死、變質的則製成動物飼料。專家警告，狐、貉等動物在飼養過程中會用到激素，加上缺少檢疫，其攜帶的病原體會影響人類身體健康，增加人畜共患病的傳播風險。

綜合澎湃新聞、明報報導，狐、貉養殖在河北唐山、山東濰坊、臨沂等地，早已形成相當可觀的產業規模，毛皮是最主要商業價值。作為「國家畜禽遺傳資源目錄」中的非食用特殊禽畜，「取皮」後的狐、貉胴體按照國家規定不能流入食品領域，但仍有商販私下售賣狐、貉肉，甚至還在視頻平台公開叫賣。

其中一名肉販劉猛（化名）稱，加工後的白條一般六七斤（3至3.5公斤），一隻賣人民幣20元（約2.7美元），客戶以農家樂、飯店為主，當羊肉、狗肉、獾肉等賣。他在某網路平台上的帳號暱稱更直接寫著「新鮮貉子肉，大量接單（全國發貨）」。

樂亭縣另一肉販鄭經（化名）稱，有客戶買走狐貉里脊肉做牛肉乾，還有購買狐貉白條當新鮮兔肉賣，狐貉肉還可以當狗肉賣。而在樂亭縣當地，每到取皮時節，不少滷肉店都賣貉子肉。

過去多次因加工狐狸肉被曝光的臨沂市河東區潘家湖村，去年仍有村民作案被抓。有村民稱， 「現在羊肉有羊肉精，狗肉有狗肉精，驢肉有驢肉精，加進去口味一改，啥也沒有（吃不出來）。」

狐、貉除了被充作其他肉品販賣，還會被拿來煉油、做飼料。濰坊市狐貍肉販張麗（化名）表示，她的冷庫裡，存著十多噸病死、不新鮮的冷凍狐狸胴體，都是來做豬飼料、雞飼料的。

臨沂一煉油作坊環境非常髒亂。（取材自澎湃新聞）
臨沂一煉油作坊環境非常髒亂。（取材自澎湃新聞）
狐狸養殖場。山東濰坊、臨沂多名狐狸養殖戶證實，狐狸養殖中會在皮下埋植激素。（取材...
狐狸養殖場。山東濰坊、臨沂多名狐狸養殖戶證實，狐狸養殖中會在皮下埋植激素。（取材自澎湃新聞）

根據中國皮革協會發布的「2024年中國水貂、狐、貉取皮數量統計報告」，2024年，中國養殖貂狐貉去皮胴體達1076萬個左右。每年11月、12月是狐貉扒取皮毛出售的時節，會有大量狐貉胴體「上市」。許多影片平台上都能看到出售狐貉肉的信息，還有不少出售狐貉胴體或飼料廠詢價狐貉肉骨粉的信息。

報導引發關注後，北省農業農村廳工作人員表示，已和省市場監督管理局協同針對相關事件開展調查；山東省畜牧獸醫局工作人員稱，已第一時間聯繫地方，派人赴現場處理。

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