315打假／「電子簽」高利貸 年息6000% 借3萬只拿1.4萬

央視315晚會，關注「電子簽」高利貸亂象。（取材自央視）

「借5000元、借1萬元的，很多人還真借到了。」用電子簽在陌生人之間借錢的方式，真的靠譜嗎？在以「共鑄誠信 提振消費」為主題的央視315晚會，「電子簽」高利貸曝光，最高年化利率竟高達6000%，而且放款人還不是活人，藉此規避法律責任。

據央視財經報導，在一些平台熱推的短視頻評論區裡，仔細翻看就會發現，這些留言中都在反覆出現一個高頻詞─電子簽。不僅是短視頻平台，在其他網路社交媒體上，大量相似的借款成功案例、求借款留言一股腦兒地湧現出來。

2025年年初，洪先生和王女士急需資金周轉，在網路上找到了願意放款的人。洪先生在借貸寶平台、王女士在人人信平台，按照放款人要求，分別簽署了具有法律效力的欠條和借條。洪先生稱，自己向放款人借款5000元，實際只收到3500元轉帳，可平台欠條上的借款金額卻登記為5000元，短短7天，就要額外還1500元利息，洪先生這才意識到，自己遭遇了赤裸裸的高利貸和「砍頭息」。王女士則在人人信平台借了30000元，到帳1萬4000元，扣除了1萬6000元，說是利息。上述兩人用電子簽借錢，最終卻借出了一個高利貸。

央視「315晚會」記者發現，在借貸寶平台簽了正規的電子簽協議，打了電子簽的欠條，但實際交易的時候，真正的交易卻不在平台上進行。多位在借貸寶、人人信這些電子簽平台上簽條借款的人表示，即便遭遇了放款人的高利貸和暴力催收，由於不清楚其真實身分信息，根本沒辦法起訴。

人人信的一位產品經理表示，目前他們平台上的放款方，很多都是通過做假帳號來規避法律風險的，目的就是讓受害人找不到起訴對象。人人信經理暗示，去世人的信息，也能用來做帳號，「人臉識別是一種高科技技術，不需要人在，也不需要人活著，法院肯定帶不走。」電子簽平台的「實名認證」成了擺設，即使是被人告，平台給出去的放款人資料，也是無法查證的。這樣設計的商業模式，放款人通過電子簽放高利貸掙錢，平台不斷通過電子簽欠條收借錢人的手續費，出了問題，誰也不用擔責任。

借貸寶、人人信被央視315晚會曝光管理、技術等方面存在漏洞後，借貸寶平台所屬公司─成都借寶科技有限公司辦公室大門，已於15日晚被貼上封條。