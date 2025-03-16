315打假／最大家電維修平台變刺客 開個水龍頭收100元

中國最大家電維修平台啄木鳥，被踢爆是家電維修刺客。（央視財經截圖）

央視315晚會打假，中國最大家電維修平台被揪出是維修刺客。記者踢爆，啄木鳥家庭維修平台維修人員想盡辦法在服務過程中提高收費，連開個水龍頭都收費100元（人民幣，下同，約13美元）。

央視財經報導，啄木鳥家庭維修宣稱在國內300多個城市都有業務開展，在線接單的維修師傅達10萬名之多，但該公司在網路上爭議不斷，在某投訴網站上的投訴量更超過6000條。

央視財經記者以應聘方式進入了啄木鳥公司，培訓經理表示，上門維修人員最重要的任務，就是想盡辦法在服務過程中提高收費；如果客戶嫌貴，就可以表演一齣「雙簧戲」給顧客看。

在兩天的入職培訓課程結束後，記者跟著師傅到客戶家中更換洗衣機的電機。這一單，師傅收了659元維修費，換下來的電機賣了60元，成本只有購買塑料電機的91元。

接下來每次維修都有新套路：一位客戶水龍頭沒打開，導致洗衣機無法進水，師傅上門打開了洗衣機的水龍頭，收費100多元；燃氣灶沒電，客戶更換電池後沒拿掉電池帽，給客戶更換成本20元左右的點火器，再將電池帽拿掉，收費250多元。

維修師傅透露，維修人員經常會因為報價過低受到公司上級的批評，公司會要求維修人員在服務過程中盡可能提高收費。師傅表示：「你只能拿到四成回報，公司拿六成，想賺錢只能靠換東西。」由於維修平台掌握著客源渠道，占絕對的主導地位，沒有平台，師傅們幾乎接不到維修單。