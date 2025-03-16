315打假／平台「精準獲客」 1天偷100億條個人隱私

「精準獲客」背後隱藏嚴重的隱私外洩問題。 （央視財經截圖）

在網上看個美容健身的帖子，馬上就接到醫美機構的推銷電話；在評論區發文詢問修裝意見，就被一堆短信轟炸？因為你的個人訊息早就被互聯網的「精準獲客」公司偷光，從手機號、微信 號、生活軌跡、消費習慣，統統成為有價碼的商品。

香港文匯報報導，央視315晚會揭露了互聯網「精準獲客」的信息黑洞，一些不法公司通過技術手段，從各大互聯網平台、手機客戶端上竊取用戶手機號、微信號、消費習慣、生活軌跡等隱私，並將這些個人信息數據在市場上銷售，甚至監控同行直播間數據實施截流、引流，從而牟取巨額利益。 互聯網上「精準獲客」的信息黑洞，讓海量的個人隱私都成了待售商品。 （央視財經截圖）

近年來，互聯網上出現許多「精準獲客」的廣告，聲稱通過「大數據獲客軟件」，商家可以精準獲取海量目標人群的消費習慣、手機號碼等信息。有的獲客軟體能將商家想要的關鍵詞設為標籤，軟件會自動在選擇的短視頻平台上掃描，一旦發現相關評論，就會強行抓取這個用戶的電話、微信帳號等信息。除此之外，獲客軟件還能幫助商家監控和偷取自己同行的直播帶貨數據，去對方的直播間「截流和引流」。

知情人透露，市場上現在最厲害的「獲客」公司，不僅僅是在互聯網上偷數據，還能三家電信營運商（中國電信、中國移動、中國聯通）的數據進行獲客。在宣傳資料上可看到，這家公司將個人用戶分為九種類型，個人標籤達到3800項，網站兩億多個，互聯網品牌六萬個，每日處理數據量達到了100億條。

工作人員表示，他們是通過「精準通客戶管理平台」，上面顯示的正是某電信營運商後台的實時數據。就這樣，通過這款軟件，海量用戶信息都被這成百上千的數字標籤打上了記號，成為待售的商品。