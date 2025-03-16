我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

315打假／平台「精準獲客」 1天偷100億條個人隱私

中國新聞組／北京16日電
「精準獲客」背後隱藏嚴重的隱私外洩問題。 （央視財經截圖）
「精準獲客」背後隱藏嚴重的隱私外洩問題。 （央視財經截圖）

在網上看個美容健身的帖子，馬上就接到醫美機構的推銷電話；在評論區發文詢問修裝意見，就被一堆短信轟炸？因為你的個人訊息早就被互聯網的「精準獲客」公司偷光，從手機號、微信號、生活軌跡、消費習慣，統統成為有價碼的商品。

香港文匯報報導，央視315晚會揭露了互聯網「精準獲客」的信息黑洞，一些不法公司通過技術手段，從各大互聯網平台、手機客戶端上竊取用戶手機號、微信號、消費習慣、生活軌跡等隱私，並將這些個人信息數據在市場上銷售，甚至監控同行直播間數據實施截流、引流，從而牟取巨額利益。

互聯網上「精準獲客」的信息黑洞，讓海量的個人隱私都成了待售商品。 （央視財經截圖...
互聯網上「精準獲客」的信息黑洞，讓海量的個人隱私都成了待售商品。 （央視財經截圖）

近年來，互聯網上出現許多「精準獲客」的廣告，聲稱通過「大數據獲客軟件」，商家可以精準獲取海量目標人群的消費習慣、手機號碼等信息。有的獲客軟體能將商家想要的關鍵詞設為標籤，軟件會自動在選擇的短視頻平台上掃描，一旦發現相關評論，就會強行抓取這個用戶的電話、微信帳號等信息。除此之外，獲客軟件還能幫助商家監控和偷取自己同行的直播帶貨數據，去對方的直播間「截流和引流」。

知情人透露，市場上現在最厲害的「獲客」公司，不僅僅是在互聯網上偷數據，還能三家電信營運商（中國電信、中國移動、中國聯通）的數據進行獲客。在宣傳資料上可看到，這家公司將個人用戶分為九種類型，個人標籤達到3800項，網站兩億多個，互聯網品牌六萬個，每日處理數據量達到了100億條。

工作人員表示，他們是通過「精準通客戶管理平台」，上面顯示的正是某電信營運商後台的實時數據。就這樣，通過這款軟件，海量用戶信息都被這成百上千的數字標籤打上了記號，成為待售的商品。

微信

上一則

騰訊成立AI教室 推動香港創科教育

下一則

「超級3月」七人欖球賽移師啟德園 售11萬門票新高

延伸閱讀

又見殺豬盤 日裔長者為老伴籌醫藥費 退休金被騙光

又見殺豬盤 日裔長者為老伴籌醫藥費 退休金被騙光
中製人形機器人解鎖全新運動技能 會騎單車、踩滑板

中製人形機器人解鎖全新運動技能 會騎單車、踩滑板
同框雷軍...兩會意外走紅的CEO周雲杰稱「不想當網紅」

同框雷軍...兩會意外走紅的CEO周雲杰稱「不想當網紅」
山東單親媽直播時阻網友辱罵「唐寶」 竟遭上門打昏

山東單親媽直播時阻網友辱罵「唐寶」 竟遭上門打昏

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬