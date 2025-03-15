用自體培養物？ 宜春女花239萬豐胸致殘 竟檢出動物DNA

宜春市天使美容尊貴養生會所。（取材自都市現場）

江西宜春的消費者玲玲（化名）在美容院推薦下，九次手術共花了239萬元（人民幣，下同，約33萬美元）豐胸，結果不僅沒達到理想中的效果，還導致了十級傷殘。

都市現場報導，玲玲表示，2017年在當地一家美容院做美容，老闆娘反覆推銷，稱北京一家醫院CRT豐胸技術，從消費者身體抽血培養膠原蛋白，再注射回自己的胸部，達到豐胸效果。看到CRT技術創始人白晉接受採訪的介紹，2017年9月，玲玲在美容店老闆娘陪同下，從江西宜春去北京凱潤婷醫療美容醫院，在白晉主刀之下完成了手術。

白晉（左）接受媒體採訪。（視頻截圖）

然而術後，玲玲胸部有異物感，後期更出現變形。接下來七年，她八次前往北京進行修復，植入加修復總共花費239萬。「第六年我就發現胸部好像出現滲漏，它從胸部怎麽長出兩個鼓包，到了腹腔、肚子這裡」。玲玲說，她找到美容院老闆娘和CRT項目江西省代理要求善後，對方卻提出鑑定要求。

為此，2024年10月，玲玲到上海交大醫學院附屬第九人民醫院，由該院醫師主刀取出注射物，醫師發現玲玲體內注射物已對人體產生了侵蝕，假體流到下膈壁往肚子上跑。

檢測結果中出現的其他兩種動物源DNA。（取材自都市現場）

手術後，醫護人員封存注射物交給檢測機構。經過十多天等待，檢測機構出具了一份注射物當中檢出聚矽氧烷假體以及駝鹿、黃牛這兩種其他動物源DNA 的報告，顯然與CRT技術宣傳的「取之於自體」相矛盾。

玲玲指出，從植入到後期修復九次手術中，前面八次是在北京凱潤婷醫療美容醫院，最後一次在北京初美人醫療美容門診部。然而，等到2024年11月注射物檢測報告出來，玲玲開始維權後才發現，「凱潤婷」醫院「初美人」門診部都已關門停業，凱潤婷兩年前就被吊照，且有398起醫療傷害、人身傷害維權官司，讓她覺得受騙上當。

玲玲從最開始推薦CRT項目的美容院那裡拿到CRT項目江西省代理的「合作協議」，上面顯示，顧客在北京醫院消費的實際金額，有40%作為分成給到宜春市天使美容尊貴養生會所。也就是說，光玲玲這單生意，美容院就能從中拿到近百萬的分成。但宜春市天使美容尊貴養生會所負責人李女士要她去找醫院。

原北京凱潤婷醫療美容醫院工作人員畢先生稱，維權只能聯繫白晉博士醫療團隊的人。在玲玲看來，這就是在推卸責任，她認為CRT項目的宣傳從一開始就存在欺騙，無論執業還是診療過程都存在與資質不符情況。

玲玲向北京市朝陽區衛健委投訴，經查，醫師沒有在醫療機構註冊備案就執業雖一直被認定違規，但直到2022年3月1號「醫師法」實施後才有具體處罰細則，此前沒有在醫院註冊就執業也罰不了。目前無法判斷注射物的具體來源。因兩家整形機構都關門停業找不到病歷，更難以對相關責任人處罰。

如今，白晉仍然在多家整形醫院進行CRT手術，並且依然沒有按照要求在醫療機構進行執業備案，可是因為「民法典」相關要求，當事人能夠追責的，仍然只是醫美機構，而非白晉個人。