我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

中國電商「百億補貼」 疑賣華強北「李鬼」手機 消費者維權難

中國新聞組／廣東15日電
遠望數碼商城3樓，此處為可以提供後封機的檔口。（取材自新京報）
遠望數碼商城3樓，此處為可以提供後封機的檔口。（取材自新京報）

中國網路近日盛傳「電商平台『百億（人民幣，下同） 補貼』的手機為什麼這麼便宜？原來都是翻新機、模型機和有問題的垃圾手機」，讓有意藉此活動購買新手機的不少消費者擔憂自己買到「機王」。據媒體走訪深圳華強北市場調查，發現傳言屬實，這些「李鬼」手機造假工藝成熟，但使用幾天就可能故障，維權不易。深圳市監局已組織執法人員介入調查。

據新京報貝殼財經題為「百億補貼下的灰產漩渦：華強北後封機、翻新機流入電商平台」調查報導指出，低價，一直都是電商平台吸引消費者購買產品的利器。以iPhone 16" rel="230647">iPhone 16 Pro Max 256GB沙漠色鈦金屬為例，在某電商平台百億補貼上的價格基本為8299元，店鋪稱結合以舊換新最高還可以補貼1111元。但在蘋果官網，同樣顏色和配置的機型需要9999元。

劉雨拿到手機時的包裝，封條明顯非蘋果原封封條。（取材自新京報／受訪者供圖）
劉雨拿到手機時的包裝，封條明顯非蘋果原封封條。（取材自新京報／受訪者供圖）

1月23日，貴州省的蘭夢在某電商平台用百億補貼後花費7449元購置一部iPhone 16 Pro 256GB。使用僅3天，手機便開始出現電話卡不識別、網路無信號、電池電量耗損嚴重等問題。蘭夢找到客服以產品質量問題要求退款，但被告知「已拆封並激活，不符合退貨條件」，經反覆溝通，商家才同意將有問題手機寄給蘋果官方檢修。

2月19日收到蘋果反饋，「我們檢測到了擅自改裝」。蘭夢也同時撥打了12315求助。2月25日，蘭夢拿到了退款，但截至發稿並沒有收到非新賠三的賠償金。

李林在電商平台購買的蘋果手機在黑暗環境下會看到一條藍光。（取材自新京報／受訪者供...
李林在電商平台購買的蘋果手機在黑暗環境下會看到一條藍光。（取材自新京報／受訪者供圖）

家住河北省邯鄲市的李林也在該平台買到了有問題的手機，同樣出自浙江盛泰數碼有限公司，退貨地址是深圳華強北某產業園。2月9日，李林購買了白色鈦金屬iPhone 16 Pro 256GB，疊加以舊換新補貼後實際花費6629元，3天後發現手機屏幕左側出現藍色線條，商家檢測後稱沒問題拒絕退貨退款，但李林拿到家附近蘋果授權經營店檢修，門店檢修人員說屏幕有問題。

記者走訪深圳市福田區華強北遠望數碼商城、賽格通信市場、華強電子世界和飛揚時代大廈。多家檔口老闆透露可以提供「翻新機」，總體會比原裝未拆封的手機進貨價格低幾塊到幾十塊，並稱「想要掙得多一點，只能在手機質量上做手腳」。至於手機銷往的平台是否會檢查手機，有老闆稱平台一般都不檢查，並指電商平台上的華為和小米等後封機數量非常大。

403棟3樓「922」房間裡放置了大量的蘋果手機。（取材自新京報）
403棟3樓「922」房間裡放置了大量的蘋果手機。（取材自新京報）

華強北手機黃牛阿西稱2月以來問題手機比例大增，800部中就有3部存在嚴重缺陷。各大投訴平台上，瑕疵機冒充正品手機的現象比比皆是。有的是屏幕出現藍光、有的使用僅3天之後便顯示沒有信號、耗電快，甚至還有消費者遇到上述模型機的魔幻劇。這些問題手機包含蘋果、華為、小米、vivo等多個手機品牌，發貨地和收貨地集中在廣東省深圳市福田區。

深圳市市場監督管理局福田監管局昨就此發布通報指出，已組織執法人員到華強北及周邊手機銷售市場進行核查。

另家住山東省的劉雨則在前述平台的店鋪上買到了模型機。3月2日，劉雨花費8299元購置了一部黑色鈦金屬的iPhone 16 Pro Max 256GB，3月5日收到時卻發現該手機為模型機，包裝簡陋粗糙，甚至手機屏幕的包裝紙都是用雙面膠黏貼而來。多次協商後，商家同意退貨，3月6日劉雨收到了1萬元的退款，但並未做到商家聲稱的「非新賠三」。

電商 iPhone 16 iPhone

上一則

在英港人組織香港協會解散 創辦人羅冠聰：營運困難

下一則

這不是嬸…在田間賦詩、英文賣蘋果 山東浪漫農婦火了

延伸閱讀

2年內 義烏將免費培訓30萬AI電商人才

2年內 義烏將免費培訓30萬AI電商人才
阿里攻AI 加速電商滲透率 旗下20萬家網店估年底全面採用

阿里攻AI 加速電商滲透率 旗下20萬家網店估年底全面採用
川普打擊中國電商 廣州「希音村」工廠負責人：現在形同半死

川普打擊中國電商 廣州「希音村」工廠負責人：現在形同半死
理財稅務講座／會計師楊光明：電商模式攸關稅務

理財稅務講座／會計師楊光明：電商模式攸關稅務

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯