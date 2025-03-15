中國電商「百億補貼」 疑賣華強北「李鬼」手機 消費者維權難

遠望數碼商城3樓，此處為可以提供後封機的檔口。（取材自新京報）

中國網路近日盛傳「電商 平台『百億（人民幣，下同） 補貼』的手機為什麼這麼便宜？原來都是翻新機、模型機和有問題的垃圾手機」，讓有意藉此活動購買新手機的不少消費者擔憂自己買到「機王」。據媒體走訪深圳華強北市場調查，發現傳言屬實，這些「李鬼」手機造假工藝成熟，但使用幾天就可能故障，維權不易。深圳市監局已組織執法人員介入調查。

據新京報貝殼財經題為「百億補貼下的灰產漩渦：華強北後封機、翻新機流入電商平台」調查報導指出，低價，一直都是電商平台吸引消費者購買產品的利器。以iPhone 16" rel="230647">iPhone 16 Pro Max 256GB沙漠色鈦金屬為例，在某電商平台百億補貼上的價格基本為8299元，店鋪稱結合以舊換新最高還可以補貼1111元。但在蘋果官網，同樣顏色和配置的機型需要9999元。

劉雨拿到手機時的包裝，封條明顯非蘋果原封封條。（取材自新京報／受訪者供圖）

1月23日，貴州省的蘭夢在某電商平台用百億補貼後花費7449元購置一部iPhone 16 Pro 256GB。使用僅3天，手機便開始出現電話卡不識別、網路無信號、電池電量耗損嚴重等問題。蘭夢找到客服以產品質量問題要求退款，但被告知「已拆封並激活，不符合退貨條件」，經反覆溝通，商家才同意將有問題手機寄給蘋果官方檢修。

2月19日收到蘋果反饋，「我們檢測到了擅自改裝」。蘭夢也同時撥打了12315求助。2月25日，蘭夢拿到了退款，但截至發稿並沒有收到非新賠三的賠償金。

李林在電商平台購買的蘋果手機在黑暗環境下會看到一條藍光。（取材自新京報／受訪者供圖）

家住河北省邯鄲市的李林也在該平台買到了有問題的手機，同樣出自浙江盛泰數碼有限公司，退貨地址是深圳華強北某產業園。2月9日，李林購買了白色鈦金屬iPhone 16 Pro 256GB，疊加以舊換新補貼後實際花費6629元，3天後發現手機屏幕左側出現藍色線條，商家檢測後稱沒問題拒絕退貨退款，但李林拿到家附近蘋果授權經營店檢修，門店檢修人員說屏幕有問題。

記者走訪深圳市福田區華強北遠望數碼商城、賽格通信市場、華強電子世界和飛揚時代大廈。多家檔口老闆透露可以提供「翻新機」，總體會比原裝未拆封的手機進貨價格低幾塊到幾十塊，並稱「想要掙得多一點，只能在手機質量上做手腳」。至於手機銷往的平台是否會檢查手機，有老闆稱平台一般都不檢查，並指電商平台上的華為和小米等後封機數量非常大。

403棟3樓「922」房間裡放置了大量的蘋果手機。（取材自新京報）

華強北手機黃牛阿西稱2月以來問題手機比例大增，800部中就有3部存在嚴重缺陷。各大投訴平台上，瑕疵機冒充正品手機的現象比比皆是。有的是屏幕出現藍光、有的使用僅3天之後便顯示沒有信號、耗電快，甚至還有消費者遇到上述模型機的魔幻劇。這些問題手機包含蘋果、華為、小米、vivo等多個手機品牌，發貨地和收貨地集中在廣東省深圳市福田區。

深圳市市場監督管理局福田監管局昨就此發布通報指出，已組織執法人員到華強北及周邊手機銷售市場進行核查。

另家住山東省的劉雨則在前述平台的店鋪上買到了模型機。3月2日，劉雨花費8299元購置了一部黑色鈦金屬的iPhone 16 Pro Max 256GB，3月5日收到時卻發現該手機為模型機，包裝簡陋粗糙，甚至手機屏幕的包裝紙都是用雙面膠黏貼而來。多次協商後，商家同意退貨，3月6日劉雨收到了1萬元的退款，但並未做到商家聲稱的「非新賠三」。