2分鐘一班轟鳴聲…400多萬買到「高鐵房」 杭州男崩潰

站在陽台上，西側直線距離80米左右的位置就是高鐵的滬昆線。（取材自杭州交通918）

「花了400萬（人民幣，下同）買到了『高鐵房』，高峰時2分鐘左右開過一班，家裡關上門窗還能聽到轟鳴聲，『嗡嗡嗡……』吵得受不了了。」住在浙江省杭州市蕭山區新寧路奧悅美築小區的部分住戶，近年來深為高鐵駛過產生的噪音問題困擾，尤其高鐵線和普快線同時有車輛駛過時，家中噪音高達90多分貝，但求助開發商等都沒能解決。

據杭州交通918報導，住在該小區的劉先生（化名）近日通過「開吧」App 發帖求助稱，2020年3月他買下小區2幢一套商品房，加上車位共花費400萬元左右，於2023年6月交付，但住了一年多，深切感受「噪音吵到難以忍受」。

「站在家裡的陽台上，西側直線距離80米左右的位置就是高鐵的滬昆線，班次非常多，高峰時2分鐘左右開過一班，最晚能到11點多。只要有車經過，我家裡關上門窗，還能聽到轟鳴聲，『嗡嗡嗡……』吵得受不了了」，劉先生說。

在這條高鐵線下方還有一條普快線也會產生一定噪音，「綠皮火車24小時都有可能會駛過，也會比較吵。最嚴重的是，當高鐵線和普快線同時有車輛駛過時，家裡的噪音已高達90多分貝。我腦瓜子嗡嗡的，家裡還有個2歲的寶寶，晚上經常被噪音吵醒，根本沒法正常生活」，劉先生說。

劉先生承認當初在買房前清楚「高鐵房」情況，不過開發商合同裡明確寫了建築隔音標準會符合國家規定的晝間45分貝、夜間37分貝，但現在即便是自己包了陽台體驗，噪音依舊是超標的。將問題反饋給開發商，直到現在都沒下文」。

黃先生（化名）也是該小區業主，他家在小區6幢，「每當高鐵開過就是『轟』的一陣噪音，節假日期間，車次比往常更加密集，根本不想待在家裡。現在只求開發商能解決噪音問題」。

該小區的開發商是杭州豐麟置業有限公司，相關負責人高經理表示，房屋出售時即告知和提醒過該項目存在的不利因素，包括做出了臨近高鐵的公示，購房合同也明確提及該項目存在噪音等不利因素的影響。業主們反映噪音問題後，他們曾對該小區所有房屋的主臥、次臥、書房等玻璃窗進行了防噪升級，但因沿線高鐵趟次逐步增加，噪音問題並未得到緩解。

「目前的情況已經超出了我們公司能力範圍之內，無法做出相關的協調工作」，她說。

蕭山區寧圍街道相關工作人員表示，去年（2024年）5月曾介入協調過此事，改善措施是針對受高鐵噪聲影響的住戶安裝隔聲窗，降噪已滿足「民用建築隔聲設計規範」要求，噪聲整改工作已結束。

杭幫俠律師范語嫣則認為，即便開發商在合同中提前公示過「不利因素」，但如果合同中未明確說明實際可能超標的程度及對居住的影響，可能被認定為未充分履行告知義務。業主仍有權要求進一步整改，如果經過整改仍然無法解決，業主可主張解除合同、退房。