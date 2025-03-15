我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2分鐘一班轟鳴聲…400多萬買到「高鐵房」 杭州男崩潰

中國新聞組／北京15日電
站在陽台上，西側直線距離80米左右的位置就是高鐵的滬昆線。（取材自杭州交通918）
站在陽台上，西側直線距離80米左右的位置就是高鐵的滬昆線。（取材自杭州交通918）

「花了400萬（人民幣，下同）買到了『高鐵房』，高峰時2分鐘左右開過一班，家裡關上門窗還能聽到轟鳴聲，『嗡嗡嗡……』吵得受不了了。」住在浙江省杭州市蕭山區新寧路奧悅美築小區的部分住戶，近年來深為高鐵駛過產生的噪音問題困擾，尤其高鐵線和普快線同時有車輛駛過時，家中噪音高達90多分貝，但求助開發商等都沒能解決。

據杭州交通918報導，住在該小區的劉先生（化名）近日通過「開吧」App發帖求助稱，2020年3月他買下小區2幢一套商品房，加上車位共花費400萬元左右，於2023年6月交付，但住了一年多，深切感受「噪音吵到難以忍受」。

「站在家裡的陽台上，西側直線距離80米左右的位置就是高鐵的滬昆線，班次非常多，高峰時2分鐘左右開過一班，最晚能到11點多。只要有車經過，我家裡關上門窗，還能聽到轟鳴聲，『嗡嗡嗡……』吵得受不了了」，劉先生說。 

在這條高鐵線下方還有一條普快線也會產生一定噪音，「綠皮火車24小時都有可能會駛過，也會比較吵。最嚴重的是，當高鐵線和普快線同時有車輛駛過時，家裡的噪音已高達90多分貝。我腦瓜子嗡嗡的，家裡還有個2歲的寶寶，晚上經常被噪音吵醒，根本沒法正常生活」，劉先生說。

劉先生承認當初在買房前清楚「高鐵房」情況，不過開發商合同裡明確寫了建築隔音標準會符合國家規定的晝間45分貝、夜間37分貝，但現在即便是自己包了陽台體驗，噪音依舊是超標的。將問題反饋給開發商，直到現在都沒下文」。

黃先生（化名）也是該小區業主，他家在小區6幢，「每當高鐵開過就是『轟』的一陣噪音，節假日期間，車次比往常更加密集，根本不想待在家裡。現在只求開發商能解決噪音問題」。

該小區的開發商是杭州豐麟置業有限公司，相關負責人高經理表示，房屋出售時即告知和提醒過該項目存在的不利因素，包括做出了臨近高鐵的公示，購房合同也明確提及該項目存在噪音等不利因素的影響。業主們反映噪音問題後，他們曾對該小區所有房屋的主臥、次臥、書房等玻璃窗進行了防噪升級，但因沿線高鐵趟次逐步增加，噪音問題並未得到緩解。

「目前的情況已經超出了我們公司能力範圍之內，無法做出相關的協調工作」，她說。

蕭山區寧圍街道相關工作人員表示，去年（2024年）5月曾介入協調過此事，改善措施是針對受高鐵噪聲影響的住戶安裝隔聲窗，降噪已滿足「民用建築隔聲設計規範」要求，噪聲整改工作已結束。

杭幫俠律師范語嫣則認為，即便開發商在合同中提前公示過「不利因素」，但如果合同中未明確說明實際可能超標的程度及對居住的影響，可能被認定為未充分履行告知義務。業主仍有權要求進一步整改，如果經過整改仍然無法解決，業主可主張解除合同、退房。

App

上一則

港人組織在美遇財困「新資助難尋」分析：中國恐乘勢打壓

下一則

四川男設8個無人水果攤 月銷上萬斤 1年半來零失竊

延伸閱讀

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬
越南蓋高鐵、發展核電 南韓企業盼參與計畫

越南蓋高鐵、發展核電 南韓企業盼參與計畫
加州高鐵建設邁出關鍵一步 2028通車

加州高鐵建設邁出關鍵一步 2028通車

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯