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情緒失控 上海75歲法拉利車主撞殘物業 監控畫面讓全網怒了

中國新聞組／上海15日電
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七旬法拉利車主倒車衝撞物業人員，將對方「擠」上牆面後又重摔落地成殘。（取材自看看新聞）「
七旬法拉利車主倒車衝撞物業人員，將對方「擠」上牆面後又重摔落地成殘。（取材自看看新聞）「

上海一名75歲老人因不滿物業阻擋他停車，氣得駕駛他的法拉利倒車衝撞，對方被法拉利強大的衝力擠上牆壁又重摔落地，致骨盆骨折、失血性休克（中度）等，輸血9千多毫升，相當於全身換血2次才搶救回來，但已撞成重殘。老人倒車衝撞物業視頻看得全網憤怒，話題衝上熱搜。法官認定老人故意傷人，判他9年徒刑，不少網民認判太輕，「那看來像是故意殺人」。

據上觀新聞報導，「75歲老人情緒失控開法拉利撞殘他人」昨衝上微博熱搜，引發網民關注。

2023年3月，上海長寧區某小區停車場，75歲法拉利車主馬某試圖將車停入物業專用車位遭勸阻，倒車時將物業人員張某擠至牆壁，造成張某骨盆不穩定性骨折、後尿道破裂、失血性休克（中度）等，被害人搶救輸血9千多毫升。綜合評定為重傷二級、五處殘疾（最嚴重的一處六級傷殘）。

馬某辯稱因操作失誤導致事故，堅稱自己年歲已大，慌亂中踩錯了剎車和油門，失誤操控車輛才撞傷人。但檢察官調取監控發現，馬某倒車時剎車燈持續亮起，車輛3次異常加速，且未調整方向盤方向直接倒車，將張某擠壓至牆面。多名證人證實，現場曾傳出車輛劇烈轟鳴聲。

監控錄像中，馬某撞人後神情自若、不慌不忙，也未撥打110報警或120急救電話，不像一個過失撞人的駕駛員應有的表現，且馬某在倒車時幾乎未打方向盤。

檢察機關委託專業機構對涉事車輛進行模擬實驗顯示：該車配備倒車影像及雷達系統，駕駛員可清晰觀察後方情況；剎車燈常亮及引擎轟鳴聲僅會出現在同時踩踏油門和剎車的非正常操作狀態下。結合馬某28年駕齡及撞擊後未報警、未施救的冷靜表現，檢方認定其具有主觀故意。

調查還發現，案發當日，因物業將其電瓶車充電線拔掉，馬某想找物業經理交涉，欲倒車進入車位時又遭物業阻攔，於是駕車發出巨大轟鳴聲警告車後物業人員離開，但物業人員並未理睬，馬某情緒失控倒車撞人，是激情犯罪。司法鑑定確認其雖患有焦慮障礙，但具備完全刑事責任能力。檢方指控馬某因糾紛蓄意加速倒車，構成故意傷害罪。

2025年2月，經該院提起公訴，法院以故意傷害罪判處馬某有期徒刑9年。馬某未提出上訴，一審判決已生效。

馬某開法拉利倒車撞殘物業的監控視頻，看得全網怒了，紛紛質疑法官判太輕：「這後輪胎都轉成這樣了，還只有故意傷人？希望嚴判以儆效尤」，「被撞的人換成小個子，估計直接一下就沒了，內臟都擠爆了」，「物管人員也不應該用身體檔車位，兩敗俱傷沒有贏家」，「豪車司機會慢慢倒車怕刮蹭車輛，這明顯是故意的」。

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