救起了跳河的醉友自己沒上來…寧波19歲女孩力竭溺斃

王嘉曼跳河救人不幸溺斃。(取材自橙柿互動)

「我盼了十幾年，以為女兒終於畢業來寧波和我生活在一起了，哪想到相聚會是永別…」數日來，淚水始終未乾的金金陽至今不願相信女兒的死訊。她說，女兒王嘉曼上個月剛過19歲生日，去年剛從天台職業中專畢業，到浙江寧波和她相聚也才不到一年。女兒本是她生活的全部希望，而今卻成無盡的悲痛。這份悲痛，始於3月4日凌晨寧波江北區，王嘉曼跳入冰冷河水，去救落水的醉酒女子，自己溺入了水中。

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都市快報橙柿互動報導，王嘉曼的舅舅金如杰說，當天凌晨2點多，從事收銀員工作的王嘉曼下了晚班，接到朋友打來電話，有朋友感情受挫醉酒了讓她幫忙安慰。凌晨4點左右，醉酒女孩突然跑向附近河道，爬上河上橋護欄跳到河中。

「嘉曼是緊跟著她追出來的，想拉住她，但是沒有拉住。」金如杰說，王嘉曼立即掏出手機打電話報警求助。「應是擔心民警趕來還需要一些時間，她看那女孩在水裡掙扎，就緊跟著跳下水去救人了。」邊上朋友沒攔住。數分鐘後，王嘉曼奮力地將醉酒女孩推到岸邊，可自己卻因為力竭，沒能上來。

「整個救人過程大約五分鐘時間，如果她再等幾分鐘，等民警來，也許就不會…」金如杰哽咽，以外甥女的性格，遇到別人落水，她肯定會去救，而且這也不是她第一次下水救人。

王嘉曼的家在台州天台縣的平橋鎮。父母早年離異，母親金金陽在寧波的企業上班，父親王文龍因手有舊傷，靠開順風車維持生計。王文龍說，長久以來女兒包攬了很多家務活和照料他及爺爺奶奶女兒是這個家的精神支柱。

王嘉曼的奶奶說，王嘉曼去年去寧波賺到第一份工資後給家裡人每人買了一件新衣服，還買了蛋糕給她吃。「她是我的心肝」，已被剜走了。

在天台中學上高三的王亞男是王嘉曼的鄰居和髮小，王亞男說，嘉曼一直是一個熱心腸，她不止一次目睹王嘉曼幫助別人。「可她這次，真的把整顆心都掏給了這個世界！」王嘉曼的同學們為她寫下輓詞。

她的朋友們連夜包車趕到寧波，從寧波開始一路回到天台，陪她走完最後一程。「怕她孤單，陪陪她。」好友鄭星緣說。