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心疼…泰墜崖婦盼了5年才生下的試管寶寶 又遇坎坷

中國新聞組／北京14日電
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去年9月17日，王暖暖曬出視頻報喜，宣布自己生子。(取材自九派新聞)
去年9月17日，王暖暖曬出視頻報喜，宣布自己生子。(取材自九派新聞)

孕婦泰國墜崖案當事人王暖暖去年通過試管懷孕產下寶寶，但她12日發布視頻，透露令人揪心的消息，孩子檢查出先天性心臟問題，醫師建議持續觀察。歷經五年艱辛終盼來新生命，卻又遇「先心病」，讓不少網友為她的坎坷遭遇感到心疼，紛紛留言鼓勵。王暖暖堅強地說，為了寶寶，她不能被打倒，會一直陪著寶寶健康長大。

來源：YouTube

九派新聞報導，王暖暖12日稱，自己的孩子剛出生時，檢查出先天性心臟問題，因有些案例會隨著寶寶成長自己長好或變小，醫師建議持續觀察。

「寶寶三月齡檢查時，反倒得知可能要手術的消息。這段時間寶寶一直在做手術和康復。今天決定把寶寶住院的視頻發出來，剪輯這些視頻時，心裡還是非常心疼。」說到此處，王暖暖眼中泛起了淚花。

對此，王暖暖依然表現得十分堅強，「現在也越來越發現，做了媽媽後，自己的膽子變得越來越小，但是對於寶寶來說，我必須要一直強大，不能被打倒，因為現在對他來說，媽媽就是他的全部，我也想對寶寶說，親愛的寶貝，別怕，媽媽一直都在，媽媽會一直陪著你健康長大。」

據報導，王暖暖13日也說：「謝謝大家的關心，孩子目前情況良好。」

封面新聞報導，對此，眾多有著相似經歷的寶媽紛紛留言鼓勵：「暖暖，我崽也是很嚴重心臟問題，去上海復旦大學，7個月做的手術做了16個小時，現在七歲了，恢復得很好。」

也有不少網民表示，「哎，真是太坎坷了」、「心疼」、「哎，麻繩專挑細處斷啊」、「好可憐」、「會好的」。

報導指出，2019年，王暖暖在泰國被丈夫推下懸崖，保住了性命，但失去了肚中的孩子。經過五年的時間，她終於再次成為母親。她在直播中表示，這個孩子是通過試管獲得的。

去年9月17日，王暖暖曬出視頻報喜，宣布自己生子：「2102個日夜，終於再次擁抱了奇蹟！我聽到這個世界上最動聽的聲音！」

王暖暖發視頻談及孩子病情不禁落淚。(取材自九派新聞)
王暖暖發視頻談及孩子病情不禁落淚。(取材自九派新聞)

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