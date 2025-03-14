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AI助手加密「私聊」視頻引恐慌 專家：它們用「行話」溝通

中國新聞組／北京14日電
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AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

當兩個分別代表客人和酒店客服的AI人工智能）確認彼此身分後，他們隨即以「神秘語言」自行繼續討論訂房事宜，這段AI用「火星語」自己溝通的視頻近日在網上引發「機器竟發明了自己的語言」爭議，讓不少人細思極恐：「AI會統治人類嗎？」中國專家解讀稱，這是酷似「三體」智子通訊的技術，AI還沒進化或覺醒到「加密私聊」的程度，大家別慌。

據南方都市報報導，近日，一段「AI代理助手加密聊天訂房」的視頻刷爆社交平台，兩個數字打工人不僅識破對方機器人身分，還用神秘代碼「GibberLink」絲滑完成酒店預訂。傳播過程中引發不少人恐慌，在視頻上加註「機器竟發明了自己的語言」、「AI進化出第二語言」、「AI會統治人類嗎？」等標題。

事實上，該場景並非真正意義上的「AI覺醒」。加密通訊所使用的GibberLink實則是「人工設定」的觸發機制，它允許AI助手相互識別並切換到新通信模式，從而完成「神秘語言對話」。

報導引述暨南大學智能科學與工程學院副院長、珠海市人工智能交叉融合重點實驗室副主任施政表示，GibberLink是一種面向AI系統間信息交互的新型聲音協議，在GibberLink模式中，AI系統需要整合基於GGWave技術的聲學信號序列設計方案及其配套的聲學知識庫，最終使得AI系統之間能直接利用聲波作為載體實現高效信息交互，有效簡化傳統無線通信系統中複雜的信號處理流程。

據開發者介紹，該技術背後的想法很簡單：即AI不需要像人類一樣說話，而是可以通過「行話」進行更高效的溝通，這一通信方式可以將溝通效率提高80%，也更節省算力等資源。有觀點認為，GibberLink的誕生將是一場「溝通效率革命」，預示著人工智能語言發展的新方向。

「GibberLink和目前的手機通信技術底層的原理是相似的，只是載體不同，即通過聲音傳輸還是電磁波傳輸」，施政認為，AI系統之間交互的聲音信息本質上是一種高度壓縮後的機器信息，雖然這種通信方式高度還原了人類自然語言交互的特徵，但其進化速度和方向受到算法框架和計算資源等條件所約束。「AI私密通信並不具備生物智能進化特徵」。

但其背後隱含的風險同樣不容忽視。「安全性會是一項最大的挑戰」，施政認為，當語義信號被竊聽時可能會導致用戶意圖的洩露，因為語義傳輸過程中傳統加密算法是無法使用的，需要有一些新的加密措施。另外，在商用過程中會有大量用戶個人信息被AI讀取，也會存有用戶隱私洩露的隱患。

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