2男往火鍋撒尿 海底撈賠消費者現金 4109單估需千萬

2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便。（取材自微博）

海底撈發布最新聲明稱，針對2月24日00:00至3月8日24:00期間在海底撈上海外灘店堂食消費的4109單顧客，將全額退還當日餐費，並額外提供訂單付款10倍金額的現金補償。對於涉案在火鍋裡小便的兩名男子，海底撈已在3月10日向上海黃浦區法院提起民事訴訟申請，堅決依法追究其相關責任。

消息發出後，「海底撈小便事件10倍現金補償」、「海底撈補償金額超千萬元」等話題先後登上微博 熱搜第一。網友們紛紛留言，對於海底撈處理方式表示滿意，指不逃避不推脫積極主動理賠，值得點讚。

中國基金報報導，事件緣於3月6日黃浦公安分局接轄區海底撈火鍋店報案稱，網傳「有人向火鍋內小便」一事發生在該店內。經警方調查，2月24日凌晨，外省市來滬的唐男（17歲）、吳男（17歲）等人進入該火鍋店包間內用餐，兩人醉酒後分別站上餐台向火鍋內小便，吳男還將拍攝的視頻發布網上。警方已對唐某、吳某作出行政拘留處罰。

瀟湘晨報報導，知名律師河南 澤槿律師事務所主任付建表示，他認為海底撈作為法人享有名譽權，兩位醉酒男子的行為可能使海底撈的名譽受到影響，屬於侵權行為，同時也造成經濟損失，應當向海底撈承擔賠償責任。

因兩位男子尚不滿18周歲屬於限制民事行為能力人，由其監護人承擔侵權責任。有財產的無民事行為能力人、限制民事行為能力人造成他人損害的，從本人財產中支付賠償費用；不足部分，由監護人賠償。