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全球6000家門店 中國知名連鎖黃燜雞被爆回收剩菜再賣

中國新聞組／北京13日電
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沒有經過任何保鮮措施的隔夜發黑黃燜雞，直接加熱出售。（視頻截圖）
沒有經過任何保鮮措施的隔夜發黑黃燜雞，直接加熱出售。（視頻截圖）

在全球有6000多家門店的連鎖快餐「楊銘宇黃燜雞」被爆存在食安問題，部分門店店員將顧客食用後的回收再加工售賣，使用存放多天的發酸食材，隔夜發黑的牛肉加色素後冒充新鮮牛肉等，後廚衛生情況堪憂，曾經的「國民快餐」已從「爆品」淪為低質產品。經媒體直擊報導揭發後，楊銘宇除道歉，並稱已要求涉事3家門店即刻停業、永久關店，官方也擬立案調查。

九派新聞報導，楊銘宇發布致歉信表示，此次事件暴露出公司在涉事加盟門店的加盟管理、監督執行上的重大漏洞，他承擔全部責任；未來將深度排查全國門店，一旦發現有違規門店立即停業追責，所有員工重新參加食品安全培訓並考核，未通過者禁止上崗，監督機制透明化，檔案公開可查。

天眼風險信息顯示，曾有多家楊銘宇黃燜雞米飯店被罰，包括平度市楊銘宇黃燜雞米飯店、韓城市楊銘宇黃燜雞米飯店等，被罰事由包括加工間未保持清潔、將廚餘垃圾存放到其他垃圾收集容器內等。

楊銘宇黃燜雞官網顯示，加盟城市超過500個。據楊銘宇黃燜雞官網，其加盟門店覆蓋11個國家，總門店數達到6000家以上。濟南楊銘宇餐飲管理有限公司成立於2011年12月，法定代表人為楊曉路，註冊資本1000萬人民幣，由楊曉路全資持股。

另據新京報報導，楊銘宇黃燜雞了後廚衛生情況堪憂，甚至有部分門店的店員，會將顧客食用後的剩菜回收清洗，從中挑出香菇等食材進行二次加工再售賣。

有部分門店的店員會將顧客食用後的剩菜回收清洗，從中挑出香菇等食材進行二次加工再售賣。而做錯的餐品也會由店員挑出配錯的食材，端個下一個顧客。

在製作牛腩煲時，店員會將隔夜發黑的牛肉加上色素冒充新鮮牛肉。香菇和土豆味道如若發酸，店員卻表示「下次盡量多泡泡」「洗兩遍就行了」。有的員工會在製作菜品時抽菸，有時候外賣單丟在做好的雞肉上，生肉隨意扔在垃圾桶上。

連鎖快餐「楊銘宇黃燜雞」驚爆食安問題。（取材自九派新聞／視覺中國）
連鎖快餐「楊銘宇黃燜雞」驚爆食安問題。（取材自九派新聞／視覺中國）

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