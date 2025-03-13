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原985院長考核不合格 朋友圈發「罪己詔」 校方回應了

中國新聞組／北京13日電
中南財經政法大學校。（取材自上游新聞）
中南財經政法大學校。（取材自上游新聞）

中南財經政法大學法學院六旬教授、博士生導師李力，因考核不合格，且是唯一不合格二級教授，「感覺自己無臉再繼續混了」，他通過朋友圈發了個「罪己詔」，怒稱「中南法學院眼瞎，當年怎麼引進蠢才」，「發表太難了，給大家添堵了」後退群。原985院長自認無能，引發熱議。校方稱李力4年僅發3篇C刊論文被考核不合格，不會解聘，只會略降薪酬。

據上游新聞報導，「中南財經政法大學教授因考核不合格當場退群，並在朋友圈發『罪己詔』」消息連日在網上引發廣泛關注。

相關截圖顯示，ID名「李力」的用戶在社交群內表示，因考核不合格而退群，「因為馬上就要退休了，尤其是昨晚接到考核公示通知，感覺自己無臉再繼續混了！今天上午將在朋友圈發個罪己詔，中南法學院眼瞎，當年怎麼引進蠢才，我無能之輩！四年發了16篇，近40萬字論文，其中3個C。確實沒有大刊！發表太難了！給大家添堵了」。

社交平台流傳的朋友圈截圖。（網頁截圖）
社交平台流傳的朋友圈截圖。（網頁截圖）

疑為「李力」另一ID的「阿力2」在朋友圈發「罪己詔」感嘆：「我自認無能。2021-2024年，發表論文16篇（譯文1篇，5萬字）。完成教學任務和研究生指導，四年考核都合格，還有一年優秀，怎麼合到一起就不合格了呢？學校要求10%不合格，本人唯一不合格二級教授，慚愧慚愧，榮幸之至，當年負責引進人才的做何感想」。

據中南財經政法大學法學院官網，李力為該院教授、博士生導師。另據中南財經政法大學文瀾新聞網新聞稿顯示，李力於2018年9月加盟該校，受聘為法學一流學科「南湖學者」特聘教授，稱其加盟對推動法律史學科發展、提升學科國際化與文化傳承具有重要意義。

該新聞稿中關於李力教授的簡介如下：李力，1964年生於蘭州市，北京大學法律學系法學學士（1985）、法學碩士（1988），中國政法大學法學院法學博士（2006）；現為中南財經政法大學法學院「南湖學者」特聘教授，中國政法大學法律史學研究院兼職教授，華中科技大學法學院教授、法學院院長，日本國立東京外國語大學客座教授。

李力。（取材自南方plus）
李力。（取材自南方plus）

對於李力怒發「罪己詔」，中南財經政法大學法學院發布情況說明指出，經法學院審查，李力聘期內在普通C刊發表論文1篇、報紙發表論文2篇（按C級認定），明顯低於考核要求，學院認定其聘期考核結果為不合格；.學校、法學院均不存在所謂的「10%末位淘汰」制度；聘期考核不合格不會導致「解聘」等後果，只是在薪酬上會略有降低；李力享有提出申訴的權利。

網民們則大都表示訝異：「原來博導是要看論文則數的？」，「這倒是給企業降薪提供了新思路」，「這就是讓老頭子和小年輕比背誦」，「4年發3篇C刊也確實太菜了，普通碩士生也得發核心了」，「好嘛，還過把『皇帝癮』」。「水平差的博導，開除不了；有水平的年輕人進不去， 導致國家人才流向美國」。

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