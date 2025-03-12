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河北醫院宣傳播「小豬佩奇」助智商3歲婦順產 網友：怎懷孕的？

中國新聞組╱綜合報導
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河北保定市第二醫院讓只有3歲智商的產婦看小豬佩奇動畫片，安撫她的情緒。（抖音截圖）
河北保定市第二醫院讓只有3歲智商的產婦看小豬佩奇動畫片，安撫她的情緒。（抖音截圖）

近日，河北保定市第二醫院產科拍片宣傳，稱給三歲智商的產婦看「小豬佩奇」（Peppa Pig）安撫情緒後順利產子，但影片在網路上引發爭議，不少網友質疑，僅有三歲智商的產婦如何領結婚證，又如何懷孕？

綜合媒體報導，有網友指出，河北保定市第二醫院產科社交媒體帳號發布了一則視頻，描述一位智力水平相當於三歲的女性在生產過程中，因宮縮痛情緒失控。視頻稱，由於產婦無法進行全麻，醫護人員採取播放「小豬佩奇」動畫片的方式安撫她，最終順利完成分娩，母子平安。

該視頻及文案在網絡上引起了廣泛爭議，不少網友質疑，產婦既然僅有三歲的智商，是如何登記結婚與懷孕，「她怎麼懂婚姻是什麼？這樣的情況，居然能登記結婚？」「醫院報警了沒有？」「她是自願的性生活嗎？」「查查是否存在強姦之類的情況吧…」

目前該視頻已被刪除，保定市第二醫院產科的帳號也設置僅允許互關朋友評論；保定市第二醫院產後康復科職員隨後也作出回應：「這個人她是個智障，大概智商只有三歲，該名產婦肯定有家人陪伴，應該已經出院了。」 保定市第二醫院院辦室表示「此事涉及患者私隱，無法解答。」

河南澤槿律師事務所主任付建表示，法律上認為三歲智商的成年人是無民事行為能力人，沒有性同意能力，不過「智障人士享有生育權利，法律也不能禁止。是否生育由其身體健康狀況以及當事人本人、家屬決定。」

河南

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