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被緬北電詐坑苦 廣西擬用AI打詐 「科技打敗科技」

中國新聞組╱綜合報導
廣西自治區黨委書記陳剛。（取材自新京報）
廣西自治區黨委書記陳剛。（取材自新京報）

緬北電詐猖獗，中國地方官員不忍了；全國人大代表、廣西壯族自治區黨委書記陳剛在兩會直言「深受其害」，強調正研究探索用人工智能(AI)打擊跨境電信詐騙的有效途徑，要用科技打敗科技。

綜合觀察者網、新京報等媒體報導，陳剛在提到人工智慧安全話題時說，現在已經出現電信詐騙團夥利用人工智慧從事犯罪活動，現階段就要堅持「魔高一尺、道高一丈 」，利用人工智慧來提高反電信詐騙水平，以我之矛攻其之盾，從而解決技術進步中帶來的諸多社會危害問題。

陳剛坦言，「緬北電信詐騙把我們坑得比較苦，不怕家醜外揚，廣西深受其害。國內有不少年輕人抱著發財夢到電詐園區，有的是受騙去，有的是心甘情願去。這些詐騙背後是一套大數據算法，你回答什麼問題，它就給你餵什麼料。打擊電信詐騙，花費精力巨大，成本非常高。」

為了精準打擊電詐犯罪，本身是大數據專家的陳剛表示，廣西正研究探索用AI打擊跨境電信詐騙。他透露，目前有幾支人工智能團隊在南寧進行研究，有望在全國率先建成人工智能垂直反詐騙大模型。他同時預判，大模型出來之後，案件偵破效率可大幅提高，大大壓縮這類犯罪空間。

在被問及「AI是否已到立法階段」，陳剛說，現在建議開展人工智能立法，坦白說有點無從下手，因為這是「老虎吃天」。他認為可以在發展過程中遇到什麼問題就先解決什麼問題，比如現在已出現的電詐集團利用AI犯罪問題。後續等技術發展到一定階段，具備立法條件的時候再研究立法，否則立了法但執行不了，「反而起到反作用」。

人工智能 AI 人工智慧

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