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前央視記者王志安驚傳騙婚家暴 前妻開直播淚控：他要逼死我

中國新聞組╱綜合報導
王志安前妻李汀在直播中控訴被誘騙離婚。（視頻截圖）
王志安前妻李汀在直播中控訴被誘騙離婚。（視頻截圖）

前央視記者王志安離婚三年半，近日前妻李汀突然在網路開直播，控訴當初被誘騙離婚；王志安在鏡頭前不斷爆粗口，要求李汀「從我家滾出去」，後來更報警處理；李汀稍晚開了第二場直播，爆料曾被家暴，並稱王志安向日本警方指控她「用刀威脅他及他的女朋友」，但被在現場的孩子否認。王志安發聲明否認，並稱李汀有嚴重抑鬱症，雙方互撕讓網友直呼「驚天大瓜」。

綜合中央社、香港01等媒體報導，王志安曾是央視、新京報記者，2019年遭到中國全網封殺，不得不選擇離開中國、往日本發展。李汀近日開直播，在鏡頭前淚流滿面，稱自己當初放棄了中國的工作與生活，被王志安說服搬到日本，但兩個月後就被逼著簽字離婚。

講到一半，王志安出現在鏡頭前斥責李汀，稱「妳私闖我們家」、「妳等著進監獄」，要她「從我家滾出去」，李汀哭喊「是你把你們家的鑰匙給我的」，雙方爆發口角。後來王志安打電話報警，李汀則繼續在鏡頭前崩潰痛哭：「他要逼死我」。

在李汀的第二段直播中，她表示自己已經忍了六年，不到萬不得已不會這樣（直播），「這六年，我聽他的退出自己的工作、退出自己的網路，離開自己的國家再也見不到自己的親人，到現在都不能回國，我的媽媽也不能來。」她說「我做了這麼多的讓步，他還找律師要起訴我」。

李汀表示，她被日本警方送去一個精神科醫院，原因是王志安向警察指控她「用刀威脅他及他的女朋友」，以及「不准孩子上學」；她說，幸虧警察問了他們的孩子，孩子否定所有指控。李汀更提及王志安過去有家暴行為，更強調自己手中有證據。但王志安隨後發表聲明，駁斥家暴，並稱李汀長期患有嚴重抑鬱症。

雙方說法差異甚大，讓網友霧裡看花，有人支持王志安，認為李汀別有目的，也有人同情李汀，稱「嫁給渣男毀一生」，並表示經過這次事件後再也不會收看王志安的影片。

王志安在直播中高聲斥責前妻。（視頻截圖）
王志安在直播中高聲斥責前妻。（視頻截圖）
前央視記者王志安。（視頻截圖）
前央視記者王志安。（視頻截圖）

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