浙男拆快遞突被數十根玻璃纖維扎眼睛 手術9次仍未清光

比頭髮絲還細的玻璃纖維。（取材自寧波晚報）

浙江省寧波市奉化區夏先生10個月前拆快遞時，被突然爆裂的彈性支架刺入眼睛，數十根透明「鋼針」瞬間扎進了他的眼睛。醫師從顯微鏡震驚發現，夏先生的右眼角結膜及眼瞼密布著幾十根比針頭更細的玻璃纖維，好似中了現實版「暴雨梨花針」，經1個多小時手術才清除了30多枚，仍有許多微米級碎屑無法取出。醫師後來9度為夏先生取針，仍沒能完全清除。

據寧波晚報報導，10個月前一個傍晚，42歲夏先生在家人陪同下，急急忙忙地趕到奉化區中醫醫院急診科。他告訴該院眼科醫師張瑩斌，因為工作需要，他在網上購買了一些彈性支架，當天傍晚一拆開快遞，耳邊就響起一聲爆裂聲，數十根透明「鋼針」瞬間齊刷刷地刺入他的眼睛，他感覺又痛又腫，家人於是將他送醫治療。

導致夏先生眼睛中招的彈性支架。（取材自寧波晚報）

在顯微鏡下，張瑩斌看到了令人震驚的一幕：夏先生的眼睛裡有多處劃傷，右眼角結膜及眼瞼密布著幾十根比針頭更細的透明異物。他和同科室的周醫師經過1個多小時的手術，清除了30多枚肉眼可見的玻璃纖維。

「顯微鏡下能看到的異物基本都取出來了。但是這種玻璃纖維非常細，無色透明，眼組織裡還是殘留了很多，根本看不見，也取不了」，張瑩斌說看不見的「隱形殺手」仍在暗中作祟，「這些透明細刺只有在移動至表層引發劇痛時才會暴露，因此需要反覆接受異物取出手術」 。

醫師張瑩斌和同科室的周醫師經過1個多小時手術，清除了30多枚肉眼可見的玻璃纖維。（取材自寧波晚報）

就這樣，短短10個月間，夏先生他找張瑩斌取了9次眼內異物。每一次，張瑩斌都能在他眼裡取出透明細刺樣的玻璃纖維。這一次的好消息是，張瑩斌在顯微鏡下取出了6根透明細刺。壞消息是，他的眼裡還殘存著很多微米級碎屑，接下來還要取幾次，誰也說不準。

「沒想到啊，拆一次快遞險些把眼睛弄瞎了」，夏先生懊惱地說，以後再也不敢隨便開快遞了。

導致夏先生眼睛中招的彈性支架長啥樣？夏先生曾給張瑩斌看過網購圖。事後，張瑩斌了解到，生活中，從帳篷支架到合金筷子，從網線外皮到吸音玻璃棉，許多材料中都有玻璃纖維製品。玻璃纖維斷裂後形成的微米級碎屑，最細的只有頭髮絲的1/20大 小，不僅有超強的穿透力，光滑耐腐蝕的特性也讓它們能長期潛伏在人體組織內。

他分析，「平時一般不會出現這種情況，但如果這些玻璃纖維材料存放過久或經擠壓，就極有可能產生大量微米級碎屑，形成肉眼難辨的透明細刺。另外，如果包裝得太緊，中間部分被擠壓彎折，那麼打開時也容易有玻璃纖維飛出」。張瑩斌提醒，如果有纖維刺到皮膚的話，不要抓撓，應及時到醫院向專業醫師求助。