北京擦鞋母子抗腦癌8年 爺爺為救孫放棄治療過世

小平安的姥姥在給客人擦鞋。（取材自新京報）

一位博主近日在北京香山農貿市場，以視頻記錄下一對母子在寒風中堅守攤位擦鞋的場景。視頻中的孩子名叫小平安，1歲時被診斷出腦瘤，手術後失明。八年前，媽媽和姥姥帶著小平安來到北京繼續治療，依靠擦鞋和直播等微薄收入支撐每個月約1萬元（人民幣，下同）治療費用。八年抗癌路上，一家三口嘗盡冷暖，他們的故事也感動了無數網友。

據新京報報導，視頻中，一位媽媽在寒風中為客人擦鞋，她說是為了給患腦瘤兒子小平安籌集醫療費 ，兒子的姥姥也從重慶一起來擦鞋，還利用時間送外賣賺錢，一家三口已經堅持了八年。談到八年抗癌路，小平安的媽媽一度哽咽。

小平安媽媽說，孩子1歲時確診腦瘤，雙目失明，為他取名「平安」，就是希望他能平安地長大，但因家境不佳，負擔不起孩子每個月的醫療費用，她們就靠著賣洗鞋劑和在市場幫客人擦鞋的微薄收入，支撐著醫療費用。隨著小平安轉往北京治療，她們一家3口也來到北京，兩個大人平時擦鞋、送外賣，小平安就在市場裡跟著媽媽。

小平安的媽媽說， 2920多天裡，她們靠跑外賣、打零工維持生計，但賺取的收入仍不夠付醫療費用，小平安的爺爺在自己生病後決定放棄治療，將生的希望留給了小平安，自己靠吃止痛藥止痛，但在堅持半年後與世長辭。

直到後來通過直播每天的工作情況，獲得愈來愈多網友關注和幫忙，收到陌生人的愛心援助讓她們激動不已，靠著「吃百家飯」與「穿千家衣」的溫暖善意，才支持到現在。不過她們一度因為穿著「奢侈品」衣物而引發網友質疑她們造假、蹭流量，她們無奈解釋那是好心人送的，有網友建議她們「次後直播不要穿芬迪了」。

小平安和媽媽。（取材自新京報）

視頻中，博主問小平安覺得自己幸福嗎？小平安成熟又世故的回答讓許多網友淚崩：「小孩子能陪在家人身邊就是快樂，就是幸福」。至於小平安未來的願望，他說，想當一位盲校老師，也想看電影「哪叱2」。

相關話題今天衝上微博 熱搜，不少網民感動之餘，留言為她們打氣：「無法用眼睛來感受世界，那就用心來感受世界。加油！希望孩子能實現自己的理想，治癒病痛、成為一名盲校的老師」，「祝福小平安平平安安健健康康」，「給小平安加油，致敬偉大的母親，偉大的女性」，「致敬偉大的母愛」。