我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政府擬禁用DeepSeek 恐不能上架App商店

加拿大多倫多酒吧發生槍擊 至少12人受傷 槍手在逃

北京擦鞋母子抗腦癌8年 爺爺為救孫放棄治療過世

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
小平安的姥姥在給客人擦鞋。（取材自新京報）
小平安的姥姥在給客人擦鞋。（取材自新京報）

一位博主近日在北京香山農貿市場，以視頻記錄下一對母子在寒風中堅守攤位擦鞋的場景。視頻中的孩子名叫小平安，1歲時被診斷出腦瘤，手術後失明。八年前，媽媽和姥姥帶著小平安來到北京繼續治療，依靠擦鞋和直播等微薄收入支撐每個月約1萬元（人民幣，下同）治療費用。八年抗癌路上，一家三口嘗盡冷暖，他們的故事也感動了無數網友。

據新京報報導，視頻中，一位媽媽在寒風中為客人擦鞋，她說是為了給患腦瘤兒子小平安籌集醫療費，兒子的姥姥也從重慶一起來擦鞋，還利用時間送外賣賺錢，一家三口已經堅持了八年。談到八年抗癌路，小平安的媽媽一度哽咽。

小平安媽媽說，孩子1歲時確診腦瘤，雙目失明，為他取名「平安」，就是希望他能平安地長大，但因家境不佳，負擔不起孩子每個月的醫療費用，她們就靠著賣洗鞋劑和在市場幫客人擦鞋的微薄收入，支撐著醫療費用。隨著小平安轉往北京治療，她們一家3口也來到北京，兩個大人平時擦鞋、送外賣，小平安就在市場裡跟著媽媽。

小平安的媽媽說， 2920多天裡，她們靠跑外賣、打零工維持生計，但賺取的收入仍不夠付醫療費用，小平安的爺爺在自己生病後決定放棄治療，將生的希望留給了小平安，自己靠吃止痛藥止痛，但在堅持半年後與世長辭。

直到後來通過直播每天的工作情況，獲得愈來愈多網友關注和幫忙，收到陌生人的愛心援助讓她們激動不已，靠著「吃百家飯」與「穿千家衣」的溫暖善意，才支持到現在。不過她們一度因為穿著「奢侈品」衣物而引發網友質疑她們造假、蹭流量，她們無奈解釋那是好心人送的，有網友建議她們「次後直播不要穿芬迪了」。

小平安和媽媽。（取材自新京報）
小平安和媽媽。（取材自新京報）

視頻中，博主問小平安覺得自己幸福嗎？小平安成熟又世故的回答讓許多網友淚崩：「小孩子能陪在家人身邊就是快樂，就是幸福」。至於小平安未來的願望，他說，想當一位盲校老師，也想看電影「哪叱2」。

相關話題今天衝上微博熱搜，不少網民感動之餘，留言為她們打氣：「無法用眼睛來感受世界，那就用心來感受世界。加油！希望孩子能實現自己的理想，治癒病痛、成為一名盲校的老師」，「祝福小平安平平安安健健康康」，「給小平安加油，致敬偉大的母親，偉大的女性」，「致敬偉大的母愛」。

醫療費 微博

上一則

史坦普批港府未積極解決住宅過剩 加劇銀行風險

下一則

1碗9.9元…深圳無人麵館48秒就出餐 網：能煮熟？

延伸閱讀

憂洩漏美國數據給北京 眾院要求三家中國電信公司說明

憂洩漏美國數據給北京 眾院要求三家中國電信公司說明
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對
「中國台灣省」？美國務院：北京濫用曲解聯大2758決議

「中國台灣省」？美國務院：北京濫用曲解聯大2758決議
路透：台灣情資揭中國下令海外打擊台獨支持者

路透：台灣情資揭中國下令海外打擊台獨支持者

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對