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大理古城街頭出現大批「要飯」年輕人 分析：原因很多

中國新聞組／北京6日電
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年輕人在雲南大理街頭排排坐「要飯」。（取材自瀟湘晨報／視頻截圖）
年輕人在雲南大理街頭排排坐「要飯」。（取材自瀟湘晨報／視頻截圖）

雲南大理古城的街頭近日出現一些年輕人，他們在地上擺著一張張寫著「要飯」的紙板，坐在馬路上抽菸、喝酒、聊天、拍照，之中有些人還成立「要飯群」。在社交平台上，不少網民展示他們「要飯」的照片，評論區裡甚至有網民表示嚮往，有網民表示不理解，有人則認為他們吃飽太閒，「新時代掛壁大神而已」，「找不到工作只能這樣」。

據瀟湘晨報報導，曾參與過「要飯」的楊先生表示，他們有個「要飯群」，群裡有80來人，有的在大理工作，有的來大理旅居。楊先生去「要飯」的時候，一行有五六人，在路邊坐下後，過了10分鐘人數就增加到了20多人，路過的遊客也加入進來。

年輕人坐在街頭並在地上出寫著「要飯」的紙板。（取材自瀟湘晨報／視頻截圖）
年輕人坐在街頭並在地上出寫著「要飯」的紙板。（取材自瀟湘晨報／視頻截圖）

「不是顧名思義真正去要飯，而是在以玩的心態在做這件事。」楊先生說，路過的遊客會給他們香菸、啤酒、飲料、零食，他們沒有收過錢，「只是在群裡看到，有人會放二維碼，有人給5塊（人民幣，下同）、10塊、100塊，我們也不好說什麼」。

至於為什麼要擺「要飯」的牌子，楊先生說，約人需要個由頭。在古鎮街頭，任何人都可以擺攤，有酒攤、算卦攤、塔羅牌攤等等，「那我們也是一種新的業態」，「放得開，想得通，價值觀open的人會跟我來互動。他們遞菸給我們，遞酒給我們，我們給情緒價值，就像朋友一樣」。

一名年輕人擺出的看板寫著「專業要飯」。（取材自瀟湘晨報／視頻截圖）
一名年輕人擺出的看板寫著「專業要飯」。（取材自瀟湘晨報／視頻截圖）

楊先生認為，這樣「要飯」也是件很酷也是件比較叛逆的事情，「有傳統保守價值觀下會覺得這比較離經叛道，我們在挑戰這個事情，突破正常人的思維邏輯。原來要飯不一定是那種方式，沒有影響到別人，沒有去欺騙別人」。

楊先生說，不止是他們，街頭有很多人都在玩，只需要打開手機，輸入「要飯」兩個字擺著，坐下來就可以了。「這不是我們組織起來的，是自然形成的」。

大理市古城保護管理局的工作人員對此表示，他們已經發現了這個現象，成立了專門的勸導隊，並且聯合城管局將勸導常態化。大理市文化旅遊局的工作人員稱，將加強文明旅遊宣傳，在公眾號和旅遊手冊中勸導遊客和居民在公共場合保持文明。

網民們則有人稱「好酷」，「要不是過年那會去太冷了，我真的很想加入他們哈哈哈一起玩抽象」；有人則認為「也許不是真要飯，但是是真煞筆」，「新時代掛壁大神而已」，「找不到工作只能這樣」；有網民諷稱「慈善改善民生，大國風範」，「找不到工作，餓壞了？」。

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