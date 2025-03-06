我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

山東單親媽直播時阻網友辱罵「唐寶」 竟遭上門打昏

中國新聞組／北京6日電
李女士提供視頻中，她被男子打昏在地。（取材自瀟湘晨報）
李女士提供視頻中，她被男子打昏在地。（取材自瀟湘晨報）

山東一名單親媽媽李女士因在直播時阻止網民辱罵「唐寶」（唐氏綜合症患兒）少年，遭到該網民上門辱罵、甩耳光及毆打，還被打暈在地送醫。李女士將她的遭遇放上網路，獲得大批網民力挺她報警提告。李女士今天凌晨貼出警方的處罰通知，上面稱涉嫌打人的一名徐姓中年男網民依法被行政拘留10天。 

據晨視頻、瀟湘晨報報導，在山東棗莊開店做菜煎餅生意的李女士是一名單親媽媽，為養家餬口，在台兒莊古城開了一家煎餅店。2月26日下午，她依往常習慣開直播賣煎餅，住在李女士店鋪對面一名患有唐氏綜合症的15歲少年也在店裡面玩，卻遭到網名「又一村」男網民在直播間發表侮辱性留言，辱罵唐寶少年為憨孩子，還稱「唐寶」是李女士老公。

這讓李女士惱火，李女士覺得不能拿小孩子開玩笑，更別說是一個患病的少年，於是在直播間怒罵了「又一村」，覺得他沒品德，「又一村」直接退出了直播間。沒想到5分鐘後，一名中年男子衝進店裡辱罵並毆打李女士，還從店裡面打到店門口，李女士被對方一巴掌打昏後，被家人送醫治療。當晚，李女士曬出了自己躺在醫院病床上的照片，還有手部打點滴的照片。

李女士發布自己的經歷後，引來大批網民力挺，稱這年頭連見義勇為也要挨揍，「沒王法了」，要李女士「絕不和解，我們做你的後盾，硬剛到底看看誰在為他打傘」。

李女士的菜煎餅攤。（取材自瀟湘晨報）
李女士的菜煎餅攤。（取材自瀟湘晨報）

據報導，棗莊市公安局台兒莊區分局運河派出所表示已受理，正在調查當中。

李女士6日凌晨貼出一張行政處罰單，上面寫著警方認定打人男子「尋釁滋事，被依法處罰行政拘留10天」。許多網民認為處罰太輕，應嚴懲。李女士則表示還要向打人男子要求賠償。

上一則

赴港讀大學台生 反送中後大幅減少 這所大學僅20台生

下一則

人權組織：香港「顛覆及串謀顛覆」定罪人數 5年來比中國多

延伸閱讀

南加網紅白頭鷹夫婦孵出2幼鳥 直播視頻吸引起全球粉絲關注

南加網紅白頭鷹夫婦孵出2幼鳥 直播視頻吸引起全球粉絲關注
傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件
瓊瑤劇小生「叫賣床單」用演戲方法直播帶貨

瓊瑤劇小生「叫賣床單」用演戲方法直播帶貨
曹啟泰大年夜驚傳中風 「還能留著這條命…不容易」

曹啟泰大年夜驚傳中風 「還能留著這條命…不容易」

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價