山東單親媽直播時阻網友辱罵「唐寶」 竟遭上門打昏

李女士提供視頻中，她被男子打昏在地。（取材自瀟湘晨報）

山東一名單親媽媽李女士因在直播時阻止網民辱罵「唐寶」（唐氏綜合症患兒）少年，遭到該網民上門辱罵、甩耳光及毆打，還被打暈在地送醫。李女士將她的遭遇放上網路，獲得大批網民力挺她報警提告。李女士今天凌晨貼出警方的處罰通知，上面稱涉嫌打人的一名徐姓中年男網民依法被行政拘留10天。

據晨視頻、瀟湘晨報報導，在山東棗莊開店做菜煎餅生意的李女士是一名單親媽媽，為養家餬口，在台兒莊古城開了一家煎餅店。2月26日下午，她依往常習慣開直播賣煎餅，住在李女士店鋪對面一名患有唐氏綜合症的15歲少年也在店裡面玩，卻遭到網名「又一村」男網民在直播間發表侮辱性留言，辱罵唐寶少年為憨孩子，還稱「唐寶」是李女士老公。

這讓李女士惱火，李女士覺得不能拿小孩子開玩笑，更別說是一個患病的少年，於是在直播間怒罵了「又一村」，覺得他沒品德，「又一村」直接退出了直播間。沒想到5分鐘後，一名中年男子衝進店裡辱罵並毆打李女士，還從店裡面打到店門口，李女士被對方一巴掌打昏後，被家人送醫治療。當晚，李女士曬出了自己躺在醫院病床上的照片，還有手部打點滴的照片。

李女士發布自己的經歷後，引來大批網民力挺，稱這年頭連見義勇為也要挨揍，「沒王法了」，要李女士「絕不和解，我們做你的後盾，硬剛到底看看誰在為他打傘」。

李女士的菜煎餅攤。（取材自瀟湘晨報）

據報導，棗莊市公安局台兒莊區分局運河派出所表示已受理，正在調查當中。

李女士6日凌晨貼出一張行政處罰單，上面寫著警方認定打人男子「尋釁滋事，被依法處罰行政拘留10天」。許多網民認為處罰太輕，應嚴懲。李女士則表示還要向打人男子要求賠償。