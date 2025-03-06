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到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

中國新聞組／北京6日電
網傳花魁視頻。（視頻截圖）
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

中國一名自稱嫖客的網民在網上發文，稱湖南省長沙市一名花魁（賣淫女子）因貌美如仙致生意火爆，她所在的小巷裡常有三、四十名男子「擠在門口排隊上花魁，這規模有點嚇人」。由於嫖客們太吵，氣得鄰居報警，一舉逮捕現場40餘名嫖客，還查封了花魁上班的地方。目前尚未有官方出來證實此事，有網民則指花魁疑是AI人工智能）偽造。

名為「花知春老司機帶路」的網民近日在社交媒體發文稱：「我滴個神啊，本來以為無錫排隊就夠誇張的了，沒想到長沙更牛B，三四十號人擠在門口排隊上花魁，這規模有點嚇人，帽子叔叔不盯上才怪。花魁也夠受罪的......」。

這名網民稱，他曾在江蘇無錫某地買春，原以為當地排長龍已是盛況，不料長沙花魁此景竟再度刷新他的認知。

網傳三、四十名「嫖客」擠在花魁所在小弄裡排隊。（視頻截圖）
網傳三、四十名「嫖客」擠在花魁所在小弄裡排隊。（視頻截圖）

由於所附視頻中，被指為花魁的女子擁有驚人美貌，讓不少網民直呼「好漂亮」，「這表情、這身材，完全無法拒絕」，「長得這麼美為何不去當網紅？」、「既然這麼正應該早就紅了，怎麼會有這麼偏僻的地方上班？」。

另有自稱嫖客爆料稱，因長沙花魁所在狹小巷弄裡常擠進三四十名嫖客排隊，吵雜喧鬧的聲音讓附近住戶不堪其擾氣得報警，並稱警方後來到場一次抓走40餘名嫖客，花魁營業場所也被查封，目前案件仍在調查中。

網傳花魁視頻。（視頻截圖）
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

不過也有網民質疑這是AI偽造，因為視頻中「門和手指有破綻」，「這個長沙花魁AI視頻可真夠逼真的，用一張模糊的照片就能腦補這麼一個片段，要不是看到AI痕跡，差點以為整個事件是有團隊在背後運作」，「現在的AI美女足以以假亂真，長沙花魁都有AI視頻了，不監管太容易上當受騙了」，「為流量故意炒作？」，「隨便一個視頻加上字，造謠真簡單」。

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